Estados Unidos de América

Casa Blanca responde a pregunta de N+ Univision sobre protestas y operativos en Minnesota

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió a Tom Homan por una investigación federal por un presunto fraude masivo al sistema de asistencia social en Minnesota

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a Edwin Pitti, reportero de N+ Univisión, acerca de las protestas y operativos del pasado 24 de enero, cuando miles de personas se manifestaron en las principales avenidas, incluida Nicollet Avenue, en donde Alex Jeffrey Pretti fue asesinado.

Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió a Tom Homan a Minnesota argumentando una investigación federal por un presunto fraude masivo al sistema de asistencia social, a lo que atribuyó parte del clima de violencia en las calles.

Trump pide a Walz la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales

El mandatario estadounidense le pidió al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey que entreguen a delincuentes inmigrantes indocumentados, pues afirma que la falta de cooperación solo alimenta el caos y la violencia.

Asimismo, puso como ejemplo a ciudades como Memphis y Washington D.C., y aseguró que su colaboración ha resultado en "calles más seguras", por lo que pidió a los demócratas que se asocien con el Gobierno federal.

Reportero de N+ Univisión le pregunta a Leavitt

El reportero de N+ Univisión, Edwin Pitti, preguntó en la conferencia de prensa a Leavitt si el envío de Tom Homan a Minnesota era consecuencia de un posible error de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos , Kristi Noem, luego de la muerte de Alex Pretti durante un operativo de ICE.

Leavitt aseguró que Homan ha estado trabajando estrechamente junto a la secretaria Kristi Noem y para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el año pasado y realmente se encuentra en una posición privilegiada que le permite tomar un avión a Minnesota para continuar este contacto con autoridades estatales y locales

Manifestaciones en Minnesota

En medio de un clima de protestas en la ciudad de Minneapolis ante las redadas de ICE, este sábado 24 de enero miles de personas se manifestaron en las principales avenidas, incluida Nicollet Avenue en donde Alex Jeffrey Pretti fue asesinado.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó a la agencia de noticias AP que los agentes federales dispararon contra el hombre en defensa propia, debido a que presuntamente el hombre se encontraba armado.

Sin embargo, imágenes captadas por los propios manifestantes han desmentido esta versión.

