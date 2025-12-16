Casa Blanca Administración Trump considera de seguridad nacional la construcción del salón de baile de la Casa Blanca El gobierno de Trump afirmó en un tribunal que la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto de unos $300 millones, es un asunto de seguridad nacional que no debe interrumpirse, aunque sin explicar las razones. El juez del Distrito de Columbia, Richard Leon, negó el pedido de bloquear el proyecto, aunque espera volver a tratar el caso a principios de 2026, según reportó CBS.

Video Demandan a gobierno Trump por construcción de salón de baile en la Casa Blanca: las noticias del día

La administración de Donald Trump afirmó ante un tribunal este lunes que e l proyecto de construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, que implicó la demolición del ala este de la histórica edificación, debe seguir adelante por razones de seguridad nacional, aunque sin explicar o detallar dichos motivos.

La representación del gobierno ante el juzgado también consideró que la organización de conservación de la memoria histórica que demandó la paralización del proyecto y su revisión por expertos, no tiene legitimidad para actuar legalmente sobre el tema.

PUBLICIDAD

La presentación fue en respuesta a la demanda presentada el viernes pasado por el National Trust for Historic Preservation (Fondo Nacional para la Preservación Histórica), en la que se solicitaba a un juez federal que detuviera el proyecto del presidente Donald Trump hasta que se sometiera a múltiples revisiones independientes y a un período de comentarios públicos, y obtuviera la aprobación del Congreso.

El juez de distrito a cargo del caso, Richard Leon, negó el pedido del Fondo, lo que permite a la administración Trump continuar con el proyecto. Sin embargo, el magistrado fijó requerimientos al gobierno que impiden algunas obras de construcción subterránea, y que le conminan a presentar un plan de construcción a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital antes de fin de año, reportó CBS News.

La presentación de 36 páginas de la administración incluía una declaración de Matthew C. Quinn, subdirector del Servicio Secreto de los Estados Unidos, la agencia responsable de la seguridad del presidente y otros altos funcionarios, en la que se afirmaba que aún era necesario seguir trabajando en el emplazamiento del antiguo ala este de la Casa Blanca para cumplir los "requisitos de seguridad" de la agencia.

El escrito no explicaba las preocupaciones específicas en materia de seguridad nacional, aunque la administración se ha ofrecido a compartir los detalles clasificados con el juez en una reunión privada y en persona pero sin la presencia de los demandantes.

El ala este se había construido sobre un búnker de operaciones de emergencia para el presidente.

PUBLICIDAD

Quinn afirmó que incluso una suspensión temporal de la construcción "obstaculizaría en consecuencia" la capacidad de la agencia para cumplir con sus obligaciones legales y su misión protectora.

La vista del caso estaba prevista para el martes en un tribunal federal de Washington.

Las obras a nivel de suelo se esperan para la primavera de 2026

La respuesta del gobierno ofreció la visión más completa hasta la fecha del proyecto de construcción del salón de baile, incluyendo cómo fue aprobado tan rápidamente por la burocracia de la administración Trump y su alcance cada vez mayor.

Los documentos afirman que los planes definitivos para el salón de baile aún no se han concretado, a pesar de la demolición en curso y otros trabajos para preparar el sitio para la eventual construcción. Los trabajos subterráneos en el sitio continúan, escribió John Stanwich, enlace del Servicio de Parques Nacionales con la Casa Blanca, y los trabajos en los cimientos están programados para comenzar en enero. La construcción sobre el nivel del suelo "no se prevé que comience hasta abril de 2026, como muy pronto", escribió.

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica no respondió a los mensajes de correo electrónico en los que se le pedía su opinión.

El grupo, financiado con fondos privados, solicitó la semana pasada al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que bloqueara el proyecto de Trump.

"Ningún presidente está legalmente autorizado a derribar partes de la Casa Blanca sin ningún tipo de revisión, ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni nadie más", afirma la demanda. "Y ningún presidente está legalmente autorizado a construir un salón de baile en propiedad pública sin dar al público la oportunidad de opinar".

PUBLICIDAD

Trump mandó derribar el ala este en octubre como parte de su plan para construir un salón de baile de unos 90,000 pies cuadrados y un costo estimado de 300 millones de dólares, con capacidad para unas 1,000 personas, antes de que termine su mandato en enero de 2029.

Afirma que los presidentes que le precedieron llevaban mucho tiempo deseando disponer de un espacio para eventos más grande que las salas actuales de la Casa Blanca, y explica que el salón de baile pondría fin a la práctica de recibir a los dignatarios extranjeros visitantes en grandes pabellones temporales situados en los terrenos del sur.

El gobierno considera los reclamos "irrelevantes"

El Trust, por su parte, señala que los planes deberían haberse presentado a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la Comisión de Bellas Artes y el Congreso antes de tomar cualquier medida. La demanda señala que el Trust escribió a esas entidades y al Servicio de Parques Nacionales el 21 de octubre, después de que comenzara la demolición del ala este, instando a detener el proyecto y pidiendo a la administración que cumpliera con la ley federal, pero no recibió respuesta.

La demanda cita varias leyes y normas federales que detallan el papel que desempeñan la comisión de planificación y bellas artes y los legisladores en los proyectos de construcción del Gobierno de los Estados Unidos.

La administración argumentó en su respuesta que el presidente tiene la autoridad para modificar la Casa Blanca e incluyó la extensa historia de cambios y adiciones al edificio desde que fue construido hace más de 200 años. También afirmó que el presidente no está sujeto a las leyes citadas por los demandantes.

PUBLICIDAD

Los abogados del Departamento de Justicia afirmaron en la presentación que las reclamaciones del demandante sobre la demolición del ala este son "irrelevantes", ya que la demolición es irreversible. La administración también argumenta que las reclamaciones sobre la futura construcción son "prematuras", ya que los planes aún no son definitivos.

La administración también sostiene que el Fondo no puede demostrar un "daño irreparable" porque no se espera que la construcción sobre el nivel del suelo comience hasta la primavera. Argumenta que las revisiones solicitadas en la demanda, la consulta con la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes, "pronto se llevarán a cabo sin la participación de este Tribunal".

El proyecto del salón de baile de Trump ha suscitado críticas en las comunidades de preservación histórica y arquitectura, así como entre sus adversarios políticos, pero la demanda es el esfuerzo más tangible hasta la fecha para modificar o detener sus planes de una ampliación que, por sí sola, duplicaría el tamaño de la Casa Blanca antes de que se demoliera el ala este.

En 2000, el Plan de Diseño Integral de la Casa Blanca del Servicio de Parques Nacionales identificó por primera vez la necesidad de un espacio para eventos más grande para hacer frente al aumento de visitantes y proporcionar un lugar adecuado para eventos importantes, según la documentación presentada por la administración.

Vea también: