¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra

Aquí te contamos la historia de todo lo que envuelve al Día del Presidente

El Día del Presidente, también conocido como President Day, en Estados Unidos es celebrado por los americanos, y por ello aquí en N+ Univision te traemos datos relevantes sobre la historia que envuelve a esta fecha, desde el nombre hasta el porqué de la misma.

Cabe mencionar que, aunque es un día feriado, realmente cada estado tiene la libertad de considerarlo o no; por eso mismo, no se puede considerar que a nivel nacional haya un asueto.

¿Cuándo es el Día del Presidente y por qué?

El President Day se celebra el lunes 16 de febrero de 2026 y tiene otro nombre, que es el del cumpleaños de Washington, y esto no solo se debe a que fue el primer presidente de Estados Unidos, sino por su discurso de despedida de “ Amada Constitución”.

Igualmente, el cumpleaños de Abraham Lincoln es el 12 de febrero y, debido a la cercanía, también se puede incluir en el Día del Presidente.

El cumpleaños real de Washington

Gran Bretaña y Estados Unidos cambiaron su calendario del juliano al gregoriano y, como resultado, a todas las personas nacidas antes de 1752 se les indicó que se aumentaran 11 días a partir de su fecha de nacimiento.

El cumpleaños real de Washington era el 11 de febrero de 1731; no obstante, pasó a ser el 22 de febrero de 1732.

Video Gobierno de EEUU sigue cerrado, se cumplen 3 días: Trump clausura el Centro Kennedy por dos años

No se celebra en todos los estados

De acuerdo con The New York Times, casi dos decenas de estados sí reconocen este día, pero más de una docena no lo celebra.

Un ejemplo claro es en Virginia, que es donde nació el primer presidente de los Estados Unidos y se conoce como el Día de George Washington.

Otro caso es en Illinois, que fue donde comenzó su carrera política Lincoln, en el cual celebran el cumpleaños de ambos presidentes por separado.

¿En qué estados se celebran y en cuáles no?

Bajo el nombre "Presidents' Day":

Alaska, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Maryland, Michigan, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Oklahoma, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Washington,Florida, West Virginia y Wyoming.

Bajo el nombre "Washington's Birthday":

Arizona, Arkansas, Connecticut, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, South Carolina y Virginia.

Nombres combinados:

Alabama (Washington y Jefferson), Illinois y Arkansas (Washington y Daisy Gatson Bates).

En estos estados no se celebran

  • Delaware
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • North Carolina
  • Rhode Island
  • Wisconsin

¿Cómo surge el Día del Presidente?

Esta idea nace en 1968, cuando el Congreso aprobó la Ley Uniforme de Días Festivos de los Lunes, en la cual se establecen algunos días festivos como el Día del Trabajo y el Día de los Caídos, los cuales también se celebran los lunes.

La ley entró en vigor en 1971; no obstante, la ley dejó el nombre del Cumpleaños de Washington y tampoco amplió la festividad hasta el Cumpleaños de Lincoln.

ALM

