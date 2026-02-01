Republicanos

Johnson anticipa más días de cierre parcial de gobierno mientras se negocia financiamiento

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó el domingo que el paquete de financiamiento del gobierno no será votado en breve, lo que garantizaría que el cierre parcial del gobierno federal se extienda durante la semana.

De acuerdo con AP, la demora ocurre mientras demócratas y republicanos continúan negociando cómo manejar las redadas migratorias de ICE ordenadas por el presidente Donald Trump.

Johnson señaló que cuenta con el respaldo del mandatario para lograr la aprobación del paquete. “El presidente está liderando esto… es su decisión hacerlo de esta manera”, dijo el legislador republicano en el programa Fox News Sunday.

Añadió además que Trump “ya ha reconocido que quiere reducir la notoriedad” de las operaciones federales de inmigración.

Tensiones por política migratoria en EEUU

El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos se encamina a prolongarse durante varios días más, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtiera que no hay aún un acuerdo listo para ser sometido a votación en el Congreso.

De acuerdo con Johnson, las conversaciones entre demócratas y republicanos siguen trabadas debido a profundas diferencias sobre cómo supervisar y limitar las amplias redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, un tema que se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones presupuestarias.

El líder republicano explicó que la falta de consenso hace inevitable que el cierre parcial del gobierno continúe al menos durante la semana, afectando a miles de trabajadores federales y a diversos servicios públicos, mientras ambas partes intentan acercar posiciones.

“El presidente está liderando esto… es su decisión hacerlo de esta manera”, declaró Johnson, subrayando que la Casa Blanca mantiene un papel central en la conducción de las negociaciones con el Congreso.

