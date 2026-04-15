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Maine se convierte en el primer estado de EEUU en frenar centros de datos de Inteligencia Artificial

La medida responde a preocupaciones por el alto consumo energético y el impacto ambiental de estos proyectos, en medio de un creciente rechazo público a su expansión.

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Por:N+ Univision y AFP
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Video ¿La Inteligencia Artificial logró independencia? Aciertos y preocupaciones del Proyecto Glasswing

El gobierno de Maine aprobó el martes una moratoria sobre la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial, convirtiéndose así en el primer estado de Estados Unidos en frenar este tipo de infraestructuras.

La Cámara de Representantes y el Senado del estado aprobaron el proyecto de ley al que solo le hace falta la firma de la gobernadora, la demócrata Janet Mill.

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"Este proyecto de ley posiciona a Maine para responder de forma deliberada y responsable a un sector en rápida evolución", afirmó la promotora del texto, la representante Melanie Sachs.

"La población y las comunidades de todo el estado han estado pidiendo a la Asamblea Legislativa que tome medidas y pause temporalmente estos proyectos, que podrían tener un impacto significativo en los contribuyentes, nuestra red eléctrica y nuestro medio ambiente".

El desarrollo de la inteligencia artificial ha disparado la construcción de centros de datos. Esta expansión tiene un coste, ya que estas instalaciones consumen mucha energía.

La opinión pública se está volviendo en contra de este desarrollo. Una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que el 65% de los estadounidenses se opone a que se construya un centro de datos en su comunidad.

Si se promulga, el proyecto de ley de Maine suspendería la construcción de nuevos centros de datos hasta noviembre del año que viene. También prevé la creación de un consejo para evaluar los riesgos y beneficios de los centros de datos propuestos.

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