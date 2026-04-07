Condena Condenan en EEUU primer caso bajo ley que protege a víctimas de contenido sexual con IA Melania Trump dijo que la reciente condena marca un hito en la aplicación de la ley “Take It Down".

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Estados Unidos registró la primera condena bajo una ley federal contra la difusión de imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial sin consentimiento, en un caso que marca un precedente en el combate al ciberacoso y las falsificaciones digitales.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, James Strahler II, de 37 años y residente de Columbus, Ohio, se declaró culpable de varios delitos federales relacionados con una campaña de acoso que incluyó la creación y distribución de contenido sexual explícito, tanto real como generado con IA.

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El acusado admitió cargos por ciberacoso, producción de material obsceno vinculado a abuso sexual infantil y publicación de falsificaciones digitales, en un caso que se convirtió en el primero en aplicar la llamada “ Take It Down Act”, una ley promulgada en 2025 para prohibir la difusión en línea de imágenes íntimas sin consentimiento, incluidas aquellas creadas con inteligencia artificial.

Según el comunicado oficial, Strahler instaló más de 24 plataformas de inteligencia artificial y más de 100 modelos digitales en su teléfono, los cuales utilizó para generar imágenes y videos sexuales falsos de sus víctimas.

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, el hombre envió mensajes, llamadas, audios y publicaciones en línea para hostigar al menos a seis mujeres adultas. En varios casos, difundió contenido manipulado a compañeros de trabajo de las víctimas y amenazó con divulgar más material si no cumplían sus exigencias.

El Departamento de Justicia detalló que el acusado llegó a crear videos pornográficos falsos en los que representaba a una víctima en actos sexuales con familiares, además de producir imágenes generadas con IA de menores de su comunidad, cuyos rostros superpuso en cuerpos de adultos o niños en escenas explícitas.

" Strahler utilizó IA para crear vídeos pornográficos que mostraban al menos a una víctima adulta manteniendo relaciones sexuales con su padre. Posteriormente, distribuyó estos vídeos entre los compañeros de trabajo de la víctima. También contactó a las madres de las mujeres adultas exigiéndoles fotos de ellas desnudas y amenazando con difundir imágenes explícitas u obscenas que él mismo había creado de sus hijas si no accedían. Con frecuencia llamaba a las víctimas y les dejaba mensajes de voz masturbándose o amenazándolas con violarlas. En sus amenazas, mencionaba las direcciones específicas de las víctimas", indicó el Departamento de Justicia.

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¿Qué es la ley "Take It Down Act"?

La ley “Take It Down Act”, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en abril de 2025 y promulgada en mayo del mismo año, criminaliza la publicación sin consentimiento de imágenes íntimas, incluyendo aquellas creadas o manipuladas con inteligencia artificial, conocidas como deepfakes.

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La legislación surge tras años de vacíos legales frente a la difusión de material íntimo sin consentimiento, también llamado “ pornografía de venganza”. Aunque desde 2022 ya existía una vía civil para que las víctimas demandaran, la nueva ley amplía el alcance al ámbito penal e incorpora de forma explícita las imágenes generadas con tecnologías digitales, lo que responde al crecimiento del uso de inteligencia artificial para crear contenido falso de carácter sexual.

Entre sus principales disposiciones, la ley castiga la publicación y las amenazas de difundir imágenes íntimas —reales o manipuladas— de adultos y menores, con penas que pueden incluir multas y prisión. Además, obliga a redes sociales, sitios web y aplicaciones a retirar este contenido en un plazo máximo de 48 horas tras la denuncia de la víctima.

Melania Trump destaca primera condena bajo ley “Take It Down” contra abuso con IA

La primera dama Melania Trump destacó que la reciente condena marca un hito en la aplicación de la ley “Take It Down”, una iniciativa que promovió para frenar la difusión de imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial sin consentimiento y combatir el ciberacoso.

“Abordar esta cuestión es esencial para fomentar un entorno seguro y solidario para nuestros jóvenes”, afirmó durante su primera comparecencia pública en solitario desde el regreso a la Casa Blanca del presidenteDonald Trump.

La legislación, respaldada de forma bipartidista por figuras como Ted Cruz y Amy Klobuchar, se enmarca en los esfuerzos de la exmodelo por continuar su agenda contra el acoso digital, iniciada con su campaña “Be Best”.