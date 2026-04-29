Migrantes Con Trump, detenciones de cubanos se disparan en Estados Unidos y las 'green cards' caen De acuerdo con un análisis del Cato Institute, las autorizaciones de 'green card' para ciudadanos de Cuba se desplomaron en un 99.8%, al pasar de más de 10,000 aprobaciones a apenas unas decenas

Video Miles de cubanos participaron en la jornada de oración “Salvar a Cuba”

Las detenciones de migrantes cubanos en Estados Unidos se han incrementado de forma acelerada, al mismo tiempo que las aprobaciones de residencia permanente prácticamente desaparecieron durante la actual política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con un análisis del Cato Institute citado por El País, las autorizaciones de "green card" para ciudadanos de Cuba se desplomaron en un 99.8%, al pasar de más de 10,000 aprobaciones a apenas unas decenas.

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En paralelo, las detenciones por parte de autoridades migratorias aumentaron en 463%, al subir de menos de 200 a más de 1,000 arrestos mensuales, lo que refleja un giro en la política hacia un enfoque más restrictivo.

Las detenciones se están llevando a cabo en distintos escenarios, incluidas audiencias migratorias, centros laborales y operativos con apoyo de fuerzas locales, lo que ha incrementado el riesgo incluso para quienes estaban cumpliendo con procesos legales.

Este cambio rompe con el trato diferenciado que históricamente recibían los migrantes cubanos en Estados Unidos, donde anteriormente contaban con mayores facilidades para obtener la residencia.

Video Se desploman más del 50% las aprobaciones de Green Cards bajo la administración Trump

Migrantes quedan en el limbo por políticas migratorias

El endurecimiento de las políticas migratorias ha dejado a miles de cubanos en un estado de incertidumbre, con trámites detenidos y sin una vía clara para regularizar su situación. Incluso personas que iniciaron procesos legales han sido detenidas mientras esperan resolución.

La caída no solo afecta a los cubanos. Según el mismo análisis, las residencias por reunificación familiar disminuyeron en 54%, mientras que las admisiones de refugiados se redujeron en 99%, evidenciando una contracción generalizada en los mecanismos legales de migración.

Además, se han suspendido o limitado diversos programas migratorios para países como Cuba y Venezuela, lo que ha restringido opciones como el asilo o los permisos de trabajo.