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Senado avanza con la nominación de Kevin Warsh para liderar la FED

El visto bueno se dio con una votación claramente alineada por partidos: 13 legisladores republicanos respaldaron su designación, mientras que 11 demócratas votaron en contra

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Por:N+ Univision
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Video Donald Trump vs. Jerome Powell: El presidente de EUA amenaza con remover al titular de la Reserva Federal

La nominación de Kevin Warsh para encabezar la Reserva Federal ( FED) de Estados Unidos continúa avanzando en el Senado, en un proceso que refleja la marcada división política en Washington. Warsh, propuesto por el presidente Donald Trump, superó una etapa clave luego de que una comisión del Senado aprobara su candidatura.

Nominado de Trump lidera con 13 votos a favor

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El visto bueno se dio con una votación claramente alineada por partidos: 13 legisladores republicanos respaldaron su designación, mientras que 11 demócratas votaron en contra. Este resultado muestra las diferencias sobre el perfil y las posturas económicas del candidato nominado por Trump, especialmente en un contexto de debates sobre política monetaria, inflación y el papel del banco central.

Con esta aprobación, la nominación pasa ahora al pleno del Senado de Estados Unidos, donde se llevará a cabo la votación definitiva. En esa instancia, Warsh necesitará obtener la mayoría necesaria para ser confirmado como presidente de la Fed.

Kevin Warsh podría sustituir a Jerome Powell

De ser ratificado, sustituiría a Jerome Powell y asumiría un rol clave en la conducción de la política económica del país, con impacto directo en tasas de interés, estabilidad financiera y el rumbo general de la economía estadounidense.

Powell no ha anunciado su salida definitiva de la Reserva Federal, aunque su mandato como presidente finaliza el 15 de mayo de 2026 -fecha en la que se espera su relevo-, ha expresado su intención de permanecer en la Junta de Gobernadores hasta que concluya una investigación en su contra. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ) investigó al presidente de la FED por presuntas irregularidades y sobrecostos en la renovación de la sede del banco central.

La pesquisa, impulsada bajo la administración Trump, se centró en un posible fraude y declaraciones falsas ante el Congreso, aunque críticos señalaron que podría tratarse de presión política para influir en las decisiones sobre tasas de interés. En abril de 2026 el DOJ desestimó la investigación penal en su contra.

Video ¿Por qué la Reserva Federal mantiene las tasas de interés? Ante la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

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