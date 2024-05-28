Texas se prepara para más tormentas tras los mortales tornados del fin de semana; en la zona de Dallas 600,000 clientes amanecieron sin luz

Video Damnificado por un tornado en Texas cuenta el terror que vivió: "Se siente que viene el diablo en el aire"

Texas, que viene sufriendo el paso continuo de fuertes y destructivas tormentas que han llegado a ser mortales, a la vez que una intensa ola de calor en el sur y el este, se prepara para una nueva racha de poderosas tormentas este martes, día en que en la zona de Dallas más de 615,000 clientes amanecieron sin electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este martes de un "riesgo aumentado de tormentas severas desde el noroeste hacia el norte y centro de Texas" y que se esperan tormentas generalizadas, de fuertes a severas, en gran parte del estado, con potencial de vientos dañinos y amenazas de granizo de gran tamaño.

Este pronóstico llega en un momento en que algunos residentes todavía están llorando la muerte de sus familiares por las fuertes tormentas de este fin de semana largo del Memorial Day. Al menos siete personas fallecieron en Texas por tornados, y más de 20 en cuatro estados del centro del país, incluidos niños. Otras muchas familias se sienten dichosas de no lamentar muertes de seres queridos, pero han perdido buena parte de sus bienes y negocios.

La peor amenaza podría ser para el centro de Texas, en donde podrían ver granizos de gran tamaño, fuertes tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 80 millas por hora e incluso algunos tornados.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional con la perspectiva de riesgo para este martes muestra las principales amenazas desde el noroeste hasta el centro-norte de Texas. Imagen Servicio Meteorológico Nacional



Esta racha de tormentas, que continúa este martes afectando partes de la costa este, coincide además con áreas de Texas experimentando temperaturas extremadamente altas.

Este martes hay una advertencia de calor extremo que estará en vigor desde las 12 del mediodía hasta las 8:00 pm para la mayor parte del sur de Texas, en donde los índices de calor pueden llegar a los 114 grados.

Las altas temperaturas junto a la alta humedad están estrechamente relacionadas con la serie de tornados que ha sufrido la región en los últimos dos meses. Abril fue el segundo mes con más tornados jamás registrado en Estados Unidos.