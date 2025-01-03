'Efecto lago' generará una gran tormenta invernal con toneladas de nieve en el norte y lluvia torrencial en el sur

Video Nieve por ‘efecto lago’: te mostramos en realidad aumentada qué es y cómo se forma

La irrupción de un frente del Ártico hará que el frío y la nieve sean los grandes protagonistas del primer fin de semana del año en gran parte de Estados Unidos.

Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) hablan de una gran tormenta invernal que llevará fuertes nevadas, hielo peligroso, lluvia y tormentas eléctricas severas a más de 1,300 millas de los Estados Unidos durante el fin de semana y la próxima semana. Esta tormenta generará condiciones peligrosas a millones de personas desde las llanuras centrales hasta la costa este. Y donde las temperaturas son más altas, la tormenta podría provocar tormentas eléctricas severas, incluso en algunas de las mismas áreas que aún se están recuperando de las tormentas mortales de diciembre.

El NWS reportó este viernes que para el fin de semana hay alta probabilidad de “significativo mal tiempo invernal” con un “prolongado periodo de efecto lago” que dejará nieve en la región de los Grandes Lagos y el Noreste el fin de semana.

“El impacto comenzará en las llanuras centrales la tarde del sábado, los valles de Ohio y Tennessee el domingo y la región del Atlántico Medio el domingo por la noche al lunes”, señala el NWS en un comunicado.



La agencia meteorológica advierte también de fuertes nevadas entre el centro de Kansas e Indiana, especialmente a lo largo de la Interestatal 70, con una alta probabilidad (60% a 90%) de al menos 6 pulgadas de desde la tarde del sábado hasta el domingo.

¿Qué es el efecto lago?

La nieve por efecto lago se produce cuando el aire cálido y húmedo que se eleva desde un cuerpo de agua se mezcla con aire frío y seco en lo alto.

El pronóstico es además de heladas en el sur. “Se anticipan importantes cantidades de aguanieve y lluvia helada desde el este de Kansas y los Ozarks, extendiéndose hacia el este hasta los valles de Tennessee y Ohio, también el sábado y el domingo”, señala el NWS.

Además, se desarrollarán lluvias en partes de las llanuras del sur y el valle bajo del Mississippi durante la noche del sábado, y algunas áreas de lluvias y tormentas eléctricas se desarrollarán el domingo por la mañana.

“Las heladas también son probables en partes de los Apalaches sur el domingo. Se esperan condiciones de viaje complicadas con cortes de electricidad por el frío”.

Efecto lago traerá nevadas en el primer fin de semana del año. Imagen NWS

La nieve, una buena noticia en California

El año 2025 comenzó con nevadas en California, aunque las autoridades advirtieron que se necesitan más tormentas para mantener los suministros de agua del estado.

En Sierra Nevada registraron 24 pulgadas, dijo Andy Reising, gerente de la unidad de pronóstico de suministro de agua y estudios de nieve del Departamento de Recursos Hídricos.

El contenido de agua de la capa de nieve en la estación se encuentra actualmente en el 91% del promedio para esta época del año y el 37% del promedio para el 1 de abril, cuando la capa de nieve de Sierra suele estar en su punto máximo, dijo.

"En este momento, me siento bien, pero necesitaremos una progresión de tormentas mensuales para seguir adelante", dijo Reising, agregando que la mitad norte del estado ha visto tormentas, pero el sur ha estado seco.

La capa de nieve funciona como un enorme depósito que proporciona casi un tercio del agua que se utiliza anualmente en California. El estado ha construido un complejo sistema de canales y presas para capturar esa agua y almacenarla en enormes depósitos para que pueda usarse el resto del año cuando no llueva ni nieve.

Las mediciones se siguen de cerca en California, que es el estado más poblado del país con 39 millones de personas, y también sede un importante complejo agroindustrial. La salud de la capa de nieve ayuda a determinar si California tendrá dificultades para proporcionar agua durante el verano a las granjas y ciudades.

Hace un año, el estado comenzó la temporada con una capa de nieve en las montañas por debajo de lo normal y un contenido de agua de aproximadamente el 25% del promedio. En abril, el contenido de agua era del 110% del promedio. Eso siguió a una capa de nieve masiva a principios de 2023, después de que una serie de ríos atmosféricos ayudaran a sacar al estado de una sequía de tres años.

Con información de AP.

