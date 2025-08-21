El huracán Erin provoca fuertes vientos e inunda parte de una autopista en Carolina del Norte mientras comienza a alejarse de la costa

Video Fuerte oleaje, corrientes de resaca e inundaciones: efectos del huracán Erin en Costa Este de EEUU

El huracán Erin ha azotado este jueves las Outer Banks de Carolina del Norte con fuertes vientos y olas que inundaron parte de la carretera principal y se adentraron bajo las casas frente a la playa, mientras la monstruosa tormenta comenzaba a alejarse de la costa.

Los meteorólogos predijeron que la tormenta alcanzaría su punto máximo este jueves, y el más cercano a la costa estadounidense, mientras empieza a alejarse en dirección norte-norete. Inicialmente dijeron que podría recuperar fuerza, pero las nuevas observaciones apuntan a un debilitamiento lento durante las próximas 36 horas.

Se anticiparon condiciones de tormenta tropical en partes de las Outer Banks y la costa de Virginia, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. En Bermudas se advirtió a residentes y turistas que se mantuvieran fuera del agua, ya que se esperaban mares agitados hasta el viernes.

A medida que las bandas exteriores de Erin rozaban las Outer Banks, las islas exteriores de Carolina del Norte, el agua se adentraba en la ruta principal que conecta esas islas barrera y un puñado de casas elevadas precariamente sobre la playa.

Agua de mar desplazada por el huracán Erin se ve bajo el motel Cape Hatteras en Bixton, Carolina del Norte, el miércoles 20 de agosto de 2025. (AP Foto/Allen G. Breed) Imagen Allen G. Breed/AP



Erin se ha convertido en un sistema inusualmente grande, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden a lo largo de 500 millas, aproximadamente la distancia de la ciudad de Nueva York a Pittsburgh.

Al amanecer de este jueves seguía siendo un huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de alrededor de 105 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. De acuerdo con el boletín de las 5:00 am, se encontraba unas 205 millas al este-sureste de cabo Hatteras y se movía hacia el norte-noreste a 17 millas por hora.

El Centro Nacional de Huracanes también está monitoreando dos perturbaciones tropicales más lejos en el Atlántico que podrían evolucionar en tormentas con nombre en los próximos días.

Los científicos del clima dicen que los huracanes del Atlántico ahora tienen muchas más probabilidades de intensificarse rápidamente en tormentas poderosas y catastróficas, alimentadas por el calentamiento de los océanos.

Carreteras y playas cerradas por el huracán Erin

El miércoles por la noche, las autoridades cerraron la Carretera 12 en la isla Hatteras a medida que aumentaba la marejada y las olas crecían. La carretera permanecía cerrada este jueves. La conexión de la isla Ocracoke con su terminal de ferry fue cortada.

Las autoridades predijeron que las mayores marejadas durante la marea alta aislarían pueblos y casas en las Outer Banks y generarían corrientes de resaca que amenazan la vida desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

Las autoridades cerraron las playas para nadar el miércoles y jueves en la ciudad de Nueva York, y algunas otras en Nueva Jersey, Maryland y Delaware estaban vetadas temporalmente. Se pronosticaron inundaciones costeras moderadas y generalizadas para las áreas bajas de Long Island y partes de la ciudad de Nueva York.

Frente a Massachusetts, la isla Nantucket podría ver olas de más de 10 pies esta semana. Pero la mayor amenaza seguía siendo a lo largo de las Outer Banks, donde los residentes de toda la vida no parecían demasiado preocupados.

"Recuerdo haber sacado canoas de mi patio delantero para ir a la escuela, así que no creo que vaya a ser tan malo", dijo Jacob Throne, quien vive en la isla Hatteras y trabaja para tiendas de surf.

Autoridades llaman a cumplir con sus orientaciones

A pesar de los cierres de playas en otros lugares, algunos nadadores continuaron ignorando las advertencias. Los rescatistas salvaron a más de una docena de personas atrapadas en corrientes de resaca el martes en Wrightsville Beach, Carolina del Norte, al día siguiente de que más de 80 personas fueran rescatadas.

Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que incluso si alguien cree que sabe cómo manejar una corriente de resaca, no es seguro. "Aún puede ser peligroso", declaró.

Video ¿Sabes qué son las corrientes de resaca? En realidad aumentada te contamos por qué son peligrosas



Una combinación de vientos feroces y enormes olas estimadas en unos 20 pies podría causar inundaciones costeras en muchas comunidades frente a la playa, advirtieron funcionarios de Carolina del Norte.

"Las condiciones peligrosas se pueden sentir lejos del ojo, especialmente con un sistema tan grande como Erin", dijo Will Ray, director de manejo de emergencias del estado.

Docenas de casas de playa ya desgastadas por la erosión crónica y las dunas protectoras podrían estar en riesgo, dijo David Hallac, superintendente de la Costa Nacional de Cabo Hatteras.

La mayoría de los residentes decidieron quedarse a pesar de las evacuaciones ordenadas en las Islas Hatteras y Ocracoke.

"Probablemente no nos quedaríamos si viniera directamente hacia nosotros", dijo Rob Temple, quien opera cruceros en velero en Ocracoke.