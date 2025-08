¿Puede ocurrir un gran terremoto en la Costa Este? Esto dicen los datos históricos

Terremotos raros pero muy extensos

Los terremotos en la Costa Este de Estados Unidos son mucho menos comunes que en el otro extremo del país, por lo que cuando ocurren no dejan de sorprender al público. El área ha experimentado terremotos devastadores en el pasado.

A diferencia de la Costa Oeste, el este de Estados Unidos no está basado en cúmulos de placas tectónicas que pueden resbalar entre sí, causando los temidos temblores de tierra que afectan esa área del país. Esto, sin embargo, no quiere decir que no pueden ocurrir.