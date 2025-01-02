El 'efecto lago' dejará bajo la nieve 39 ciudades del noreste de EEUU: enumeramos cuáles son

Video Nieve por ‘efecto lago’: te mostramos en realidad aumentada qué es y cómo se forma

Partes de la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos registrarán en los próximos días intensas nevadas —con acumulaciones de nieve de hasta 12 pulgadas en algunas zonas— debido a un nuevo episodio del llamado 'efecto lago', pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés).

El boletín del NWS de la mañana de este viernes adelantaba "fuertes nevadas por efecto lago a desde los lagos Erie y Ontario; y nieves moderadas a fuertes por efecto lago a sotavento de los Grandes Lagos superiores".

PUBLICIDAD

" La alta presión fría sobre las llanuras se moverá lentamente hacia el este hasta el sureste y los Apalaches centrales el domingo. El aire frío y la energía de los niveles superiores sobre los Grandes Lagos y el noreste crearán una fuerte nevada con efecto lago a sotavento desde los lagos Erie y Ontario hasta el domingo", agregó el NWS.

"Además, se desarrollará nieve moderada a fuerte con efecto lago a sotavento desde los Grandes Lagos superiores hasta el domingo. Además, el viernes se desarrollará nieve moderada a fuerte en laderas ascendentes sobre partes de los Apalaches centrales.

El llamado 'efecto lago' se produce cuando el viento frío que llega desde Canadá se topa con las temperaturas más cálidas de las aguas de los Grandes Lagos, y se forman nubes que dejan grandes cantidades de nieve (más abajo lo explicamos en detalle).

En Ohio, estas ciudades están dentro de la advertencia por el 'efecto lago': Eastlake, Chardon, South Russell, Burton, Middlefield, Chesterland, Bainbridge, Willoughby, Wickliffe, Mentor, Painesville, y Willowick

En Pensilvania: Warren

En Nueva York: Fair Haven, Oswego y Lowville en la parte oeste del estado. Y Eagle Bay, Frankfort, Ilion, Atwell, Hoffmeister, Big Moose, Herkimer, Sabattis, Wells, McKeever, Long Lake, Mohawk, Northwood, Old Forge, Dolgeville, Little Falls, Nobleboro, Rome, Oneida, Utica, Syracuse, Hamilton y Boonville, en el norte-oeste del estado.

PUBLICIDAD

Esta advertencia por condiciones de 'efecto lago' significa que esas zonas podrían registrar acumulaciones de nieve de 2 a 3 pies y ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora.

El NWS advirtió también que los viajes en las zonas dentro del pronóstico de 'efecto lago' se dificultarán grandemente, pues las carreteras estarán cubiertas de nieve y habrá poca visibilidad en ellas.

En algunas zonas, "la nieve caerá en bandas relativamente estrechas. Si vas a viajar debes estar preparado para que las condiciones y la visibilidad en las carreteras cambien rápidamente", dijo el NWS.

As Arctic air surges into the central and eastern U.S., @NOAA's #GOESEast 🛰️ is showing a storm sweeping through the Northeast this morning.

Winter Storm Warnings, #LakeEffect Snow Warnings and Wind Advisories are in effect for some areas. 🌨️



Stay updated:… pic.twitter.com/Xx0BdbGCjq — NOAA Satellites (@NOAASatellites) January 2, 2025

Qué es el 'efecto lago' que afectará zonas de EEUU con abundante nieve

El NWS explica en su página web que el 'efecto lago' se produce cuando el aire frío que se origina en Canadá se mueve hacia las aguas de los Grandes Lagos, conformados por Ontario, Erie, Huron, Michigan, y Superior.

Cuando ese aire frío se encuentra con las temperaturas más cálidas de las aguas de los Grandes Lagos se forman bandas de nubes de las que pueden caer entre 2 a 3 pulgadas de nieve por hora.

Por qué es muy importante saber qué zonas están bajo una advertencia de 'efecto lago'

Porque dependiendo de la dirección del viento, habrá zonas en las que puede estar cayendo muchísima nieve y otras a apenas 1 o 2 millas de distancia en "las que el Sol puede estar brillando". Esto es crucial para quienes tienen previsto salir a las carreteras, pues en su punto de origen puede haber buen tiempo pero las condiciones pueden ser peligrosas en zonas muy cercanas.

PUBLICIDAD



Mira también: