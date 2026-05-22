estados unidos Emergencia en vuelo de United Airlines: pasajero intenta abrir la puerta del avión a 36,000 pies de altura El incidente ocurrió en el vuelo 1551, operado por un Boeing 737 MAX 8 con alrededor de 145 pasajeros y seis tripulantes a bordo, que había despegado desde Newark cerca de las 19:00 horas con destino a Ciudad de Guatemala

Video "Se escuchó una explosión": Pasajero del avión que impactó a un hombre en plena pista del aeropuerto

La tripulación de un vuelo de United Airlines reportó una situación inusual en pleno trayecto luego de que un pasajero intentara manipular una de las puertas cuando el avión volaba a unos 36,000 pies de altura, según la Administración Federal de Aviación ( FAA, por sus siglas en inglés) y registros de comunicaciones de control aéreo.

El incidente ocurrió en el vuelo 1551, operado por un Boeing 737 MAX 8 con alrededor de 145 pasajeros y seis tripulantes a bordo, que había despegado desde Newark cerca de las 19:00 horas con destino a Ciudad de Guatemala.

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De acuerdo con la FAA, la aeronave fue desviada y aterrizó aproximadamente a las 20:30 en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, luego de que la tripulación notificara el comportamiento del pasajero, lo que activó los protocolos de seguridad y obligó a modificar la ruta.

Grabación del control aéreo revela detalles del incidente

El aterrizaje se realizó sin contratiempos y, al llegar a tierra, el avión fue recibido por autoridades para atender a un pasajero que, según United Airlines, presentó un comportamiento conflictivo. La aerolínea precisó que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

En un comunicado, la compañía añadió que el vuelo fue cancelado y que se organizó una operación de reemplazo para la mañana del viernes 22 de mayo, además de ofrecer hospedaje a los pasajeros afectados.

Asimismo, una grabación de las comunicaciones entre la cabina y el control de tráfico aéreo, según NBC News, revela parte del diálogo en el que un controlador interroga a la tripulación: “¿Qué puerta intentó abrir el pasajero?”, mientras la aeronave seguía en pleno vuelo. En respuesta, un miembro de la tripulación señala que se trató de la “puerta 2L, a 36,000 pies de altitud”, y agrega que, posteriormente, el pasajero habría agredido a otra persona.