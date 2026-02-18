Aterrizaje de emergencia

Aeropuerto de Newark suspende momentáneamente operaciones por avión de JetBlue que aterrizó de emergencia por humo

Los pasajeros fueron evacuados del avión mediante toboganes y no se reportaron heridos, aunque causó incertidumbre el incidente.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Video Pasajero es arrestado tras golpear a una persona durante un vuelo de Houston

Un avión de JetBlue Airways que registró humo en la cabina obligó a suspender temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, luego de que la aeronave realizara un aterrizaje de emergencia por un presunto problema en el motor.

De acuerdo con USA Today, el vuelo 543 había despegado desde Newark con destino a West Palm Beach, Florida, y regresó poco después de su salida, alrededor de las 17:55, cuando la tripulación del Airbus A320 reportó la presencia de humo dentro de la aeronave.

La aerolínea confirmó el incidente a USA Today y explicó que el retorno se debió a un problema mecánico que generó humo en la cabina. Tras el aterrizaje, los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes como medida preventiva y no se reportaron personas lesionadas.

Video Tiroteo en Newark dejó un sospechoso muerto y otro herido durante enfrentamiento policial


JetBlue señaló en un comunicado que su prioridad es la seguridad de clientes y tripulación, y aseguró que colaborará con las autoridades federales en las investigaciones.

"La seguridad es la principal prioridad de JetBlue. Nos centramos en apoyar a nuestros clientes y tripulantes, y colaboraremos estrechamente con las autoridades federales correspondientes para investigar lo ocurrido", declaró la aerolínea.

El aeropuerto notificó el incidente cerca de las 18:35 (hora del Este) y explicó que las operaciones se detuvieron temporalmente mientras la aeronave era retirada de la pista. Las actividades se reanudaron alrededor de las 19:00, de acuerdo con la Autoridad Portuaria.

