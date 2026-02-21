Aranceles Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, critica aranceles de Trump: “son una estafa” La gobernadora demócrata acusó que los aranceles que impuso Donald Trump al comercio internacional solo afectó los bolsillos de las familias estadounidenses.

Video Corte Suprema elimina aranceles de Trump: ¿habrá reembolsos para consumidores?

Kathy Hochul, gobernadora demócrata de Nueva York, se lanzó en contra de los aranceles del presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema de Justicia bloqueó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al considerar que el mandatario excedió sus facultades presidenciales.

En ese sentido, la gobernadora Hochul expresó que los aranceles impuestos por Trump al comercio internacional fueron una estafa que afectó los bolsillos de las familias en Estados Unidos y especialmente a las familias neoyorquinas.

Desde el principio, los aranceles de Trump no fueron más que una estafa que aumentó los costos para las familias en todo el país. Esto sólo seguirá presionando a las familias de Nueva York. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York



Además, Kathy Hochul afirmó que seguirá luchando para “devolverles el dinero a los bolsillos a las familias neoyorquinas” tras el revés de la Corte Suprema a los aranceles de Donald Trump.

From the start, Trump’s tariffs were nothing more than a scam that jacked up costs for families across the country.



This will only keep squeezing New York families.



I’ll keep fighting to put money back in their pockets. pic.twitter.com/FNyySICwL4 — Kathy Hochul (@KathyHochul) February 21, 2026

Los nuevos aranceles de Trump tras el revés de la Corte

La gobernadora demócrata reaccionó a la medida de emergencia que anunció el presidente Donald Trump en respuesta a la cancelación de las tarifas con base en la Ley IEEPA.

Esto debido a que el mandatario firmó una orden ejecutiva para que a partir del próximo 24 de febrero se cobre un arancel global del 10% a todos los países, con excepción de importaciones de México y Canadá cubiertos por el T-MEC.

Sin embargo, este sábado Trump anunció otro arancel del 15%, el máximo permitido bajo una ley comercial, que permite la imposición de esta tarifa por un lapso de cinco meses, previo a su revisión en el Congreso.

