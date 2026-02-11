Aranceles

Cámara de Representantes aprueba iniciativa que pone fin a aranceles impuestos a Canadá

El Capitolio votó este miércoles una iniciativa para cancelar aranceles a productos canadienses impuestos por el estado de emergencia nacional del presidente Donald Trump, quien previamente había advertido que habría consecuencias electorales para los republicanos que apoyaran la cancelación de las tarifas.

Video Economía EEUU y plan de empleos: Trump ¿Estrategia brillante o riesgo económico para el país?

La Cámara de Representantes votó este miércoles 11 de febrero de 2026, una iniciativa para poner fin a los aranceles a productos canadienses impuestos por el estado de emergencia nacional del presidente Donald Trump.

La medida fue avalada por 219 votos, entre los que se encontraron seis republicanos que desafiaron a Washington, mientras que un demócrata rechazó la propuesta.

La aprobación es en gran medida simbólica, ya que podría ser vetada por el presidente si es aprobada por el Senado y no fue aprobada por la Cámara de Representantes con una mayoría a prueba de veto.

Previamente, el presidente Trump había advertido a los congresistas republicanos que cualquiera que votara en contra de los aranceles que impuso sobre Canadá, "sufrirá graves consecuencias en las elecciones".

Los aranceles nos han brindado una gran seguridad nacional, ya que la mera mención de la palabra hace que los países se adhieran a nuestros más firmes deseos. Los aranceles nos han brindado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio.
Donald Trump, presidente de EEUU, previo a la votación.


Donald Trump había invocado una declaratoria de emergencia nacional el pasado mes de febrero de 2025, para sancionar a Canadá por la crisis en la frontera norte, que incluyó el tráfico de fentanilo.


