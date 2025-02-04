Demócratas alertan que Elon Musk amasa un poder ilegal y sin rendir cuentas

Video Musk y los jugosos contratos que lo atan con el gobierno que Trump le pidió ‘supervisar’

Elon Musk está consolidando rápidamente el control sobre grandes franjas del gobierno federal con la bendición del presidente Donald Trump, dejando de lado a funcionarios de carrera, obteniendo acceso a bases de datos sensibles y desmantelando una de las principales fuentes de ayuda humanitaria.

La velocidad y el alcance de su trabajo han sido poco menos que asombrosos. En poco más de dos semanas desde que Trump asumió el cargo, el hombre más rico del mundo ha creado una estructura de poder alternativa dentro del gobierno federal con el propósito de recortar el gasto y expulsar a los empleados.

Nada de esto está ocurriendo con la aprobación del Congreso, lo que invita a un choque constitucional sobre los límites de la autoridad presidencial.

Trump dice que Musk cumple sus órdenes

Musk ha sido nombrado empleado especial del gobierno, lo que le somete a normas de ética y divulgación financiera menos estrictas que a otros trabajadores.

Además, Trump ha dado a Musk un espacio de oficina en el complejo de la Casa Blanca, donde supervisa un equipo de personas en el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

El equipo se ha dispersado por las agencias federales para recabar información. Algunos de ellos fueron vistos el lunes en el Departamento de Educación, que Trump ha prometido abolir.

Los republicanos defienden que Musk se limita a cumplir las promesas electorales de Trump. El presidente no ocultó su deseo de poner a Musk, el empresario multimillonario detrás del fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la compañía de cohetes SpaceX, a cargo de la remodelación del gobierno federal.

“Elon no puede hacer y no hará nada sin nuestra aprobación”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval este lunes.

El presidente republicano también restó importancia a las preocupaciones sobre el conflicto de intereses de Musk, que ejerce su poder sobre la burocracia a pesar de que sus negocios se enfrentan al escrutinio regulatorio y tienen contratos federales.

“Cuando pensemos que hay un conflicto o un problema, no dejaremos que se acerque, pero tiene algunas ideas muy buenas”, dijo Trump.

Musk persiste a pesar de la indignación de los demócratas

Los demócratas, por su parte, acusaron a Musk de liderar un golpe de Estado desde dentro del gobierno al amasar un poder ilegal y sin rendir cuentas.

“Haremos todo lo que esté en nuestras manos en el Senado y en la Cámara de Representantes para detener este atropello”, dijo el senador Chris Van Hollen, de Maryland. “Y mientras tanto, como no tenemos muchos colegas republicanos que quieran ayudarnos, estamos haciendo todo lo posible con nuestros colegas a través de los tribunales para asegurarnos de que defendemos el Estado de derecho”, agregó.

El trabajo de Musk causó polémica este lunes en la sede en Washington de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) donde una cinta amarilla de la policía bloqueó el acceso al vestíbulo y cientos de empleados se quedaron sin acceso a los sistemas informáticos.

Musk dijo que Trump había accedido a dejarle cerrar la agencia.

“No es una manzana con un gusano dentro, lo que tenemos es simplemente una bola de gusanos”, dijo Musk sobre el mayor proveedor mundial de ayuda humanitaria, de desarrollo y de seguridad. “Básicamente hay que deshacerse de todo. No tiene arreglo”.

Los trabajadores federales están en territorio desconocido

Musk también ha centrado su atención en la Administración de Servicios Generales, o GSA, que gestiona los edificios del gobierno federal.

Un correo electrónico enviado la semana pasada desde la sede central en Washington daba instrucciones a los directores regionales para que empezaran a rescindir los contratos de arrendamiento de unas 7,500 oficinas federales en todo el país.

La iniciativa está dirigida por Nicole Hollander, según un empleado de la agencia que pidió el anonimato para poder hablar de asuntos internos. Hollander se describe a sí misma en LinkedIn como empleada de X, la plataforma de medios sociales de Musk.

“Esto ha sobrepasado los límites. Esto está fuera de control. Esto no es una situación normal”, dijo Keya Chatterjee, directora ejecutiva de Free DC, una organización de defensoría local. Ella participó en una protesta el lunes frente a la Oficina de Administración de Personal, que es una de las agencias federales menos conocidas, pero clave para la agenda de Musk.

El trabajo de Musk ha inquietado a los empleados federales, a los que se está empujando hacia la salida.

El domingo por la noche se extendió entre los trabajadores la preocupación de que se les pudiera bloquear el sistema interno de recursos humanos, negándoles el acceso a sus propios expedientes personales que mostraban el historial salarial, la antigüedad en el servicio y las cualificaciones.

Los supervisores de algunos organismos animaron a los empleados a descargar sus expedientes, denominados SF-50, a sus ordenadores personales para poder demostrar su historial laboral en caso de litigio.

Demócratas buscan detener acciones de Musk

Musk lleva toda la vida experimentando con las cosas y los negocios. Aprendió a programar de niño en Sudáfrica y se hizo rico con la empresa de pagos en línea PayPal. Hace poco más de dos años compró la plataforma de redes sociales Twitter, la rebautizó como X. También participa en la industria automotriz y en la esfera aeroespacial.

Ahora Musk está abriendo el capó del gobierno federal como si fuera uno de sus coches o cohetes.

“El libro de jugadas de Silicon Valley para alterar el statu quo, desobedeciendo y desatendiendo las normas que no te gustan, está en pleno uso aquí”, dijo a AP Rob Lalka, experto en iniciativa empresarial e innovación en los negocios de la Universidad de Tulane.

Uno de los pasos más significativos fue conseguir acceso al sistema de pagos del Tesoro de Estados Unidos, responsable de mil millones de pagos al año por un total de 5 billones de dólares. Incluye información sensible sobre cuentas bancarias y pagos a la Seguridad Social.

“Nadie ajeno al personal que realiza el trabajo pidió nunca antes tener acceso a los archivos de pagos”, dijo Richard Gregg, que pasó cuatro décadas trabajando para el Tesoro y supervisó el sistema de pagos como subsecretario fiscal.

No está claro qué quiere hacer Musk con el sistema de pagos. Ha afirmado que podría recortar 1 billón de dólares del déficit federal “solo abordando el despilfarro, el fraude y el abuso”.

“Es el mayor hackeo de datos jamás visto en el mundo”, dijo a la prensa en Madison la senadora demócrata por Wisconsin Tammy Baldwin. “Estoy indignada por ello”.

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata por Nueva York Chuck Schumer, dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, debe revocar el acceso de Musk al sistema de pagos.

“Debemos detener esta toma de poder ilegal y peligrosa”, dijo en el Capitolio.

Trump recompensa la lealtad de Musk

El papel de Musk es en parte una recompensa por su trabajo en favor de Trump durante la campaña. Gastó unos 250 millones de dólares apoyando a Trump a través de America PAC, que incluía el sondeo puerta a puerta y la publicidad digital.

Aunque el PAC no ha anunciado sus próximos planes, Musk ha sugerido que podría respaldar los desafíos primarios a los legisladores republicanos que desafían la agenda de Trump.

“Cuanto más he llegado a conocer al presidente Trump, más me agrada”, dijo Musk en una conversación retransmitida en directo por X. “Francamente, me encanta el tipo. Es genial”.

Musk también describió su trabajo de revisión del gobierno federal en términos existenciales, dejando claro que presionaría tanto y tan lejos como pudiera.

“Si no es posible ahora, nunca lo será. Esta es nuestra oportunidad”, dijo. “Esta es la mejor mano de cartas que vamos a tener nunca. Si no aprovechamos esta mejor mano de cartas, nunca va a suceder”.

