Cómo Trump y Musk sacuden las bases de la democracia estadounidense

Video Trump propone a empleados de la CIA que dejen sus puestos a cambio de una indemnización

Cuando Elon Musk debutó en el 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' (DOGE en inglés) recientemente en el Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, predijo con entusiasmo que el próximo gobierno de Donald Trump traería “muchos cambios”.

Tres semanas después, el cambio representa una interrupción del gobierno federal a una escala sin precedentes, el desmantelamiento de programas de larga data, provocando protestas y desafiando el papel mismo del Congreso para crear las leyes de la nación y pagar sus facturas.

PUBLICIDAD

Los trabajadores del gobierno están siendo presionados para que renuncien. Se están cerrando agencias enteras. Los fondos federales para los estados y las organizaciones sin fines de lucro se congelaron temporalmente. Y la información más sensible del Departamento del Tesoro de innumerables estadounidenses se abrió al equipo 'DOGE' de Musk en un quiebre sin precedentes con la privacidad y los protocolos existentes.

“Esto es una erosión de nuestra democracia”, dijo Brian Riedl, un antiguo asesor económico de los republicanos conservadores, ahora en el centro de estudios Manhattan Institute.

El presidente Trump ha recurrido a Musk, el hombre más rico del mundo, para que se encargue del funcionamiento interno de la democracia más antigua del mundo, y hasta ahora los resultados son asombrosos, si no alarmantes y potencialmente ilegales, y han sido impugnados en decenas de casos judiciales en todo el país.

El Congreso está demostrando ser hasta el momento un freno para 'DOGE'. En cambio es una avalancha de demandas la que exige intervenciones para evitar que el equipo del presidente republicano desmantele partes del gobierno unilateralmente.

“Lo que sea que 'DOGE' esté haciendo, ciertamente no es, lo que la democracia parece o ha sido alguna vez en la gran historia de este país”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. “Un gobierno en la sombra no electo está llevando a cabo una toma hostil del gobierno federal”, publicó Schumer en la red social X, propiedad de Musk.

PUBLICIDAD

Musk respondió en su plataforma: “Reacciones histéricas como esta es la forma en que sabes que 'DOGE' está haciendo un trabajo que realmente importa”.

El Congreso ha estado en una posición similar en el pasado. Fue puesto a prueba durante el primer mandato de Trump cuando, por ejemplo, se saltó al Congreso y usó fondos federales de vivienda y construcción militar para construir partes de su prometido muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Pero el vínculo que se ha desarrollado en este segundo mandato entre Trump y Musk, que gastó unos $200 millones en la candidatura del republicano y emplea el espíritu del mundo tecnológico de moverse rápido y ser disruptivo, ha sumado un elemento nuevo a la confrontación entre ambos poderes. En la búsqueda declarada para ahorrar dinero erradicando el supuesto despilfarro,fraude y el abuso, están tomando medidas que han descolocado a instituciones estadounidenses.

“Una catástrofe para nuestro sistema de gobierno”

Sharon Parrott, presidenta del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, comentó que sería “catastrófico para nuestro sistema de gobierno” si el esfuerzo tiene éxito. “Muchas de las cosas que están haciendo son descaradamente ilegales, y hemos visto que los tribunales están dispuestos a intervenir, e intervenir rápidamente”, señaló Parrott. “Hay una verdadera disposición y comprensión de lo que está en juego”.

En muchos sentidos, Trump está persiguiendo por la fuerza lo que los republicanos han prometido durante mucho tiempo, pero que no han podido cumplir con la acción del Congreso: reducir el tamaño y el alcance del gobierno federal. El activista anti impuestos Grover Norquist bromeó hace más de una década sobre el objetivo de hacer que el gobierno sea lo suficientemente pequeño como para ahogarlo en una bañera.

PUBLICIDAD

Pero frente al rechazo dentro de sus filas sobre los recortes de los programas de los que dependen los estadounidenses, los republicanos han fracasado repetidamente en lograr sus objetivos de recorte presupuestario, incluso en momentos en los que controlan completamente el Congreso y la Casa Blanca, como sucede actualmente.

Si bien el Congreso tiene el poder de aprobar leyes para financiar las operaciones del gobierno, el presidente puede vetar proyectos de ley o promulgarlos. En cambio, Trump está poniendo a prueba una idea defendida por su nominado para director de presupuesto, Russ Vought, de que el Ejecutivo tiene la capacidad de decidir si se gastan o no ciertos fondos federales.

El senador republicano Kevin Cramer, de Dakota del Norte, dijo que 'DOGE' brinda una suerte de 'escudo' a algunos republicanos que quieren recortar fondos federales, cuando el Congreso no lo ha hecho. Y otros republicanos dicen que se sienten cómodos con la pausa de Trump en ciertas operaciones federales, en particular la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que envía ayuda a todo el mundo, seguida por el cierre del Departamento de Educación.

“Tenemos supervisión”, dijo el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte. “Si él va demasiado lejos, seré la primera persona en dar un paso al frente”.

En conjunto, las acciones de la administración y de 'DOGE' han sido rápidas, implacables y abiertas al debate.

Mira también: