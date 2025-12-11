Elon Musk Quiénes son los “arquitectos de la IA” que la revista Time nombró como las personas del año La distinción de Time, concedida desde 1927, suele destacar personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o respaldadas por la revista neoyorquina. Entre los premiados están desde Adolf Hitler, en 1938, hasta la estrella pop Taylor Swift, en 2023.



La revista Time nombró este jueves a su tradicional persona del año, con la novedad de que para esta edición de 2025 son ocho los que comparten el título de esta categoría y la portada de la publicación.

La publicación los calificó como los "arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

Ellos son Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei y Fei-Fei Li.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", publicó la revista.

La distinción de Time, concedida desde 1927, suele destacar personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o respaldadas por la revista neoyorquina. Entre los premiados están desde Adolf Hitler en 1938, hasta la estrella pop Taylor Swift en 2023.

El título del año pasado recayó en Donald Trump, entonces presidente electo.

¿Quiénes son los ‘arquitectos de la IA’ elegidos por la revista Time?

Para la edición de la persona del año de 2025, la publicación decidió hacer un homenaje a la famosa fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York.

En la imagen que recuerda la fotografía ‘Almuerzo en lo alto de un rascacielos’ se muestra a ocho líderes tecnológicos sentados en una viga.

Mark Zuckerberg

Como director ejecutivo de Meta y cofundador de Facebook, ha liderado durante dos décadas la expansión de la empresa hacia redes sociales globales, realidad virtual y recientemente inteligencia artificial, consolidándose como una de las figuras más influyentes del sector tecnológico, dice la publicación.

Lisa Su

Como directora ejecutiva de Advanced Micro Devices (AMD), es considerada la artífice del resurgimiento de la empresa gracias a su enfoque en chips de alto rendimiento para centros de datos, videojuegos e inteligencia artificial, lo que la ha convertido en una de las líderes más respetadas de la industria de semiconductores, señala la revista.

Elon Musk

El director ejecutivo de Tesla, ha impulsado la adopción masiva de vehículos eléctricos y tecnologías de conducción automatizada, al tiempo que dirige proyectos paralelos en exploración espacial, infraestructura y neurotecnología, manteniéndose como una figura clave y polémica de la innovación global, señala la revista.

Jensen Huang

Como fundador y director ejecutivo de Nvidia, transformó a la compañía en el pilar del cómputo acelerado y la inteligencia artificial moderna, gracias a chips que hoy alimentan desde videojuegos hasta los sistemas más avanzados de entrenamiento de modelos de IA.

Sam Altman

El director ejecutivo de OpenAI, ha sido una de las voces más visibles en el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial generativa, liderando la expansión global de herramientas que redibujaron la relación entre usuarios, empresas y sistemas automatizados.

Demis Hassabis

El director de DeepMind es reconocido por dirigir avances decisivos en IA, incluidos los sistemas AlphaGo y AlphaFold, que demostraron capacidades inéditas en estrategia y biología computacional, consolidando a la división de Google como un referente científico del sector.

Dario Amodei

Es director ejecutivo de Anthropic y encabeza una de las empresas emergentes más influyentes en IA, enfocada en modelos de gran escala y en la investigación de seguridad y alineamiento, luego de una trayectoria clave como investigador sénior en OpenAI.

Fei-Fei Li

Es pionera de la visión por computadora y co-creadora de ImageNet, es una de las científicas más influyentes del campo conocida como 'la madrina'. Desde 2024 lidera World Labs, su propia ‘startup’, enfocada en desarrollar inteligencia artificial con un enfoque humanístico y socialmente responsable, dice Time.

La inteligencia artificial fue una gran contendiente este año

Según Time, propiedad del multimillonario de Silicon Valley Marc Benioff, 2025 fue el año en que la IA pasó de ser una tecnología prometedora a convertirse en realidad. Y fue cuando el uso de ChatGPT más que se duplicó, hasta alcanzar al 10% de la población mundial.

Otra imagen de portada muestra andamios alrededor de las gigantes letras “AI”, hechas para parecer componentes de computadora. Junto a modelos de IA populares como ChatGPT y Claude, Time también destacó a inversionistas como Masayoshi Son, CEO de SoftBank, quien ha invertido miles de millones de dólares en esta tecnología.

La IA era una de las principales candidatas al puesto como “persona del año”, según los mercados de predicción, junto con Huang y Altman.

El papa León XIV, el primer papa estadounidense cuyo nombramiento este año siguió a la muerte del papa Francisco, también fue considerado un contendiente, así como Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

