Juez ordena apartar al abogado Bruce Fein del caso de Nicolás Maduro

Uno de los jueces más experimentados del país, dijo que si Fein quiere ser parte de la defensa debe pedirlo Maduro

Univision
Univision
Video La cárcel en Brooklyn, NY, donde permanece Maduro: allí están Mangione, P. Diddy y 'El Mayo' Zambada

El juez Alvin Hellerstein ordenó este lunes 12 de enero 2026, apartar del caso de Nicolás Maduro al abogado Bruce Fein, al señalar que no fue contratado por el expresidente de Venezuela.

Si Maduro quiere contratar a Fein, puede hacerlo. Fein no se puede designar él solo como representante de Maduro


Indicó el juez federal en una orden publicada en el archivo del caso. En tanto, la esposa de Maduro, Cilia Flores, tiene un abogado distinto: Mark Donnelly.

¿Quién es el abogado Bruce Fein?

  • Fue vicefiscal general asociado en el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989).
  • Es un reconocido abogado en Washington D.C. desde hace 50 años.
  • Tiene libros y artículos en distintos diarios como The New York Times , The Huffington Post y Legal Times, entre otros.
  • También da asesorías a políticos sobre derecho.
  • Fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012.

Ha sido crítico de expresidentes de Estados Unidos

  • En 2011, propuso destituir al presidente Barack Obama por la intervención militar de 2011 en Libia.
  • En 2021 cuestionó que Trump fuera absuelto por el Asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

