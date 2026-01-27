Estados Unidos de América

¿Cuándo se cambia la hora en Estados Unidos 2026? Esta es la fecha del horario de verano

Con el cambio de horario nos tenemos que acostumbrar en cuestión de horas a una serie de ajustes que impactan todas las actividades de nuestra rutina diaria e incluso planes a futuro.

Christian Herrera's profile picture
Por:
Christian Herrera
add
Síguenos en Google
Video Peligros del cambio de horario de verano, según expertos

Cada vez falta menos para el cambio de horario en Estados Unidos, lo que marcará el inicio del horario de verano 2026.

Sin duda, con este cambio nos tenemos que acostumbrar en cuestión de horas a una serie de ajustes que impactan todas las actividades de nuestra rutina diaria e incluso planes.

PUBLICIDAD

Este cambio anual, es conocido como horario de verano o Daylight Saving Time en inglés, está establecido por ley federal bajo normas que buscan aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos del año.

Más sobre Cambio de horario

Se acaba el horario de verano de EEUU: el domingo 2 de noviembre le atrasamos una hora a los relojes
1 mins

Se acaba el horario de verano de EEUU: el domingo 2 de noviembre le atrasamos una hora a los relojes

Estados Unidos
¿Cuáles son los riesgos a la salud con el cambio de horario? Científicos lo explican
1:33

¿Cuáles son los riesgos a la salud con el cambio de horario? Científicos lo explican

Estados Unidos
Horario de verano 2025: ¿Cuándo empieza el cambio de hora? ¿Cómo debes prepararte? ¿Lo abolirá Trump? Esto es lo que hay que saber
5 mins

Horario de verano 2025: ¿Cuándo empieza el cambio de hora? ¿Cómo debes prepararte? ¿Lo abolirá Trump? Esto es lo que hay que saber

Estados Unidos
El horario de verano termina el próximo fin de semana: cómo prepararte para su posible impacto en tu salud
4 mins

El horario de verano termina el próximo fin de semana: cómo prepararte para su posible impacto en tu salud

Estados Unidos
Se acabó el horario de verano de EEUU: este domingo le atrasamos una hora a los relojes
1 mins

Se acabó el horario de verano de EEUU: este domingo le atrasamos una hora a los relojes

Estados Unidos
Se acerca el fin del horario de verano: ¿Cuándo termina? ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?
5 mins

Se acerca el fin del horario de verano: ¿Cuándo termina? ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

Estados Unidos
¿Por qué en algunos estados y territorios de EEUU no se cambia la hora este domingo?
4 mins

¿Por qué en algunos estados y territorios de EEUU no se cambia la hora este domingo?

Estados Unidos
La pelea por el cambio de horario en EEUU: qué estados quieren acabarlo y por qué
3 mins

La pelea por el cambio de horario en EEUU: qué estados quieren acabarlo y por qué

Estados Unidos
Los dos estados en que no se cambia la hora: cuáles son y cómo lo lograron
4 mins

Los dos estados en que no se cambia la hora: cuáles son y cómo lo lograron

Estados Unidos
Este domingo cambió la hora: retrasamos una hora los relojes
1 mins

Este domingo cambió la hora: retrasamos una hora los relojes

Estados Unidos

Es decir, el principal objetivo es que gracias a que las tardes “duran más” haya una potencial reducción del consumo de energía, lo cual se traduce en menos contaminación.

Notas Relacionadas

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

Inmigración
3 min

¿Cuándo es el cambio de horario en Estados Unidos?

El cambio de horario en Estados Unidos está programado para el domingo 8 de marzo de 2026.

La madrugada de esa fecha, a las 2:00 a.m. para ser exactos los relojes deberán adelantarse una hora por lo que deberán marcar las 3:00 a.m. en la mayor parte del país.

La medida afecta prácticamente a todos los estados de la unión americana, aunque con algunas excepciones, como Hawái y la mayor parte de Arizona, que no participan de este ajuste y no tendrán que mover sus relojes.

El horario de verano durará casi 8 meses, y el horario volverá a tener un cambio al estándar el primer domingo de noviembre. Es decir el 1 de noviembre de 2026, tendremos que ajustar de nueva cuenta nuestro reloj y atrasarlo una hora.

Mira también:

Relacionados:
Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX