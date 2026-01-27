Estados Unidos de América ¿Cuándo se cambia la hora en Estados Unidos 2026? Esta es la fecha del horario de verano Con el cambio de horario nos tenemos que acostumbrar en cuestión de horas a una serie de ajustes que impactan todas las actividades de nuestra rutina diaria e incluso planes a futuro.



Por: Christian Herrera Síguenos en Google

Video Peligros del cambio de horario de verano, según expertos

Cada vez falta menos para el cambio de horario en Estados Unidos, lo que marcará el inicio del horario de verano 2026.

Sin duda, con este cambio nos tenemos que acostumbrar en cuestión de horas a una serie de ajustes que impactan todas las actividades de nuestra rutina diaria e incluso planes.

PUBLICIDAD

Este cambio anual, es conocido como horario de verano o Daylight Saving Time en inglés, está establecido por ley federal bajo normas que buscan aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos del año.

Es decir, el principal objetivo es que gracias a que las tardes “duran más” haya una potencial reducción del consumo de energía, lo cual se traduce en menos contaminación.

¿Cuándo es el cambio de horario en Estados Unidos?

El cambio de horario en Estados Unidos está programado para el domingo 8 de marzo de 2026.

La madrugada de esa fecha, a las 2:00 a.m. para ser exactos los relojes deberán adelantarse una hora por lo que deberán marcar las 3:00 a.m. en la mayor parte del país.

La medida afecta prácticamente a todos los estados de la unión americana, aunque con algunas excepciones, como Hawái y la mayor parte de Arizona, que no participan de este ajuste y no tendrán que mover sus relojes.

El horario de verano durará casi 8 meses, y el horario volverá a tener un cambio al estándar el primer domingo de noviembre. Es decir el 1 de noviembre de 2026, tendremos que ajustar de nueva cuenta nuestro reloj y atrasarlo una hora.