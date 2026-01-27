Consumidores

Índice de confianza del consumidor estadounidense se desploma

A continuación te mostramos los niveles a la baja de los consumidores de EE UU y cuál fue el motivo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Impuestos 2026: Inicia temporada con nuevos reembolsos por propinas, horas extras y crédito por hijos

La confianza por parte de los consumidores de Estados Unidos cayó en enero de 2026, siendo su nivel más bajo desde 2014, de acuerdo con The Conference Board.

Según el reporte, la confianza bajó 9,7 puntos, llegando hasta el puesto 84,5. A continuación te mostramos los niveles a la baja de los consumidores de EEUU y el por qué de la misma.

PUBLICIDAD

Opinión del mercado laboral es pesimista

La opinión de los consumidores referente al mercado laboral fue pesimista en enero, ya que el 23,9% afirmaba que había muchos empleos; sin embargo, fue una baja, ya que en diciembre se había registrado un 27,5%.

Por otro lado, el 20,8% de los consumidores afirmó que era difícil conseguir trabajo, frente al 19,1% anterior.

Más sobre Consumidores

Verizon compensará con 20 dólares a clientes afectados por falla masiva, ¿cómo obtener crédito?
1 mins

Verizon compensará con 20 dólares a clientes afectados por falla masiva, ¿cómo obtener crédito?

Estados Unidos
Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS
1 mins

Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS

Estados Unidos
Un 'Black Friday' récord: los consumidores desembolsaron miles de millones a pesar de su ansiedad económica
4 mins

Un 'Black Friday' récord: los consumidores desembolsaron miles de millones a pesar de su ansiedad económica

Estados Unidos
Menos Cheetos, Doritos y Pepsi: caída en ventas de 'snacks' refleja los temores de los consumidores
3 mins

Menos Cheetos, Doritos y Pepsi: caída en ventas de 'snacks' refleja los temores de los consumidores

Estados Unidos
Trump recibirá una economía sólida: crece a un ritmo del 2.8% en el tercer trimestre gracias al gasto del consumidor
3 mins

Trump recibirá una economía sólida: crece a un ritmo del 2.8% en el tercer trimestre gracias al gasto del consumidor

Estados Unidos
Qué hay detrás de las ofertas y los precios bajos para el verano de empresas como Target, Walmart y McDonald's
6 mins

Qué hay detrás de las ofertas y los precios bajos para el verano de empresas como Target, Walmart y McDonald's

Estados Unidos
Biden firma una orden ejecutiva para regular las criptomonedas y estudiar la creación del dólar digital
5 mins

Biden firma una orden ejecutiva para regular las criptomonedas y estudiar la creación del dólar digital

Estados Unidos
Brote de salmonela en 34 estados deja cientos de infectados: investigan un lote de cebollas rojas
2 mins

Brote de salmonela en 34 estados deja cientos de infectados: investigan un lote de cebollas rojas

Estados Unidos
¿Qué impacto tendrá el nuevo NAFTA en Estados Unidos?
1 mins

¿Qué impacto tendrá el nuevo NAFTA en Estados Unidos?

Estados Unidos

Condiciones económicas futuras

Asimismo, en el tema de condiciones económicas futuras, el 15,6% de los consumidores esperaba que mejoraran las condiciones empresariales, lo que supone un descenso con respecto al 18,7% registrado en diciembre.

El 22,9% esperaba que las condiciones empresariales empeoraran, frente al 21,3% anterior.

Sin embargo, en el tema del mercado laboral, el 13,9% de los consumidores esperaba que hubiera más puestos de trabajo disponibles, frente al 17,4% de diciembre.

El 28,5% anticipó una disminución de puestos de trabajo, frente al 26,0% anterior.

Generación Z sigue mostrando confianza

La confianza con todas las generaciones bajó durante el mes de enero, pero la generación Z sigue manteniéndose como la más optimista. Mientras que en el tema de los ingresos bajó en todos los tramos.

Los consumidores con ingresos inferiores a 15 000 dólares siguieron siendo los menos optimistas de todos los grupos de ingresos.

¿Por qué bajó la confianza?

De acuerdo con la economista Dana M. Peterson, una de las razones por las que bajará es que los consumidores tienen muchas preocupaciones referentes a su futuro.

PUBLICIDAD

Algunas de esas preocupaciones vendrían siendo la inflación, los precios del petróleo y el gas, y los precios de los alimentos y los productos básicos que se mantuvieron elevados, las menciones a los aranceles, la política y el mercado laboral.

ALM

Relacionados:
ConsumidoresNoticiasEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX