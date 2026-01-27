Consumidores Índice de confianza del consumidor estadounidense se desploma A continuación te mostramos los niveles a la baja de los consumidores de EE UU y cuál fue el motivo



La confianza por parte de los consumidores de Estados Unidos cayó en enero de 2026, siendo su nivel más bajo desde 2014, de acuerdo con The Conference Board.

Según el reporte, la confianza bajó 9,7 puntos, llegando hasta el puesto 84,5. A continuación te mostramos los niveles a la baja de los consumidores de EEUU y el por qué de la misma.

Opinión del mercado laboral es pesimista

La opinión de los consumidores referente al mercado laboral fue pesimista en enero, ya que el 23,9% afirmaba que había muchos empleos; sin embargo, fue una baja, ya que en diciembre se había registrado un 27,5%.

Por otro lado, el 20,8% de los consumidores afirmó que era difícil conseguir trabajo, frente al 19,1% anterior.

Condiciones económicas futuras

Asimismo, en el tema de condiciones económicas futuras, el 15,6% de los consumidores esperaba que mejoraran las condiciones empresariales, lo que supone un descenso con respecto al 18,7% registrado en diciembre.

El 22,9% esperaba que las condiciones empresariales empeoraran, frente al 21,3% anterior.

Sin embargo, en el tema del mercado laboral, el 13,9% de los consumidores esperaba que hubiera más puestos de trabajo disponibles, frente al 17,4% de diciembre.

El 28,5% anticipó una disminución de puestos de trabajo, frente al 26,0% anterior.

Generación Z sigue mostrando confianza

La confianza con todas las generaciones bajó durante el mes de enero, pero la generación Z sigue manteniéndose como la más optimista. Mientras que en el tema de los ingresos bajó en todos los tramos.

Los consumidores con ingresos inferiores a 15 000 dólares siguieron siendo los menos optimistas de todos los grupos de ingresos.

¿Por qué bajó la confianza?

De acuerdo con la economista Dana M. Peterson, una de las razones por las que bajará es que los consumidores tienen muchas preocupaciones referentes a su futuro.

Algunas de esas preocupaciones vendrían siendo la inflación, los precios del petróleo y el gas, y los precios de los alimentos y los productos básicos que se mantuvieron elevados, las menciones a los aranceles, la política y el mercado laboral.