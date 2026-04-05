noticias de salud FDA alerta por retiro de más de 3 millones de gotas oftálmicas por riesgo de esterilidad La FDA emitió un aviso sobre el retiro de millones de gotas para ojos por posibles fallas de esterilidad, por lo que las autoridades recomiendan suspender su uso y seguir los siguientes pasos.

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La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos ( FDA) emitió un aviso de seguridad tras el retiro voluntario de más de 3.1 millones de frascos de gotas para los ojos de la empresa KC Pharmaceuticals, Inc, distribuidas en diversas tiendas de Estados Unidos.

¿Por qué retiraron las gotas del mercado?

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De acuerdo con el aviso de la FDA, esto se debe a preocupaciones relacionadas con la falta de garantía de esterilidad en su proceso de fabricación, según el informe oficial con ID 98533.

Los productos afectados incluyen soluciones lubricantes y para el alivio del enrojecimiento ocular comercializadas bajo diversas marcas genéricas como Best Choice, CVS, Discount Drug Mart, Gericare, Kroger y Walgreens.

Estos productos son distribuidos por cadenas comerciales como CVS, HEB, Kroger, Meijer, Walgreens y otras tiendas en todo el país.

La agencia clasificó el retiro como de Clase II, lo que implica que el uso de estos productos podría causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque el riesgo de consecuencias graves es bajo.

El problema identificado no se trata de contaminación confirmada en los lotes, sino a deficiencias en los estándares de producción que impiden asegurar que los productos sean completamente estériles. Aun así, la FDA recomendó a los consumidores suspender de inmediato su uso como medida preventiva.

Hasta el momento, no se han reportado lesiones o enfermedades asociadas con estos productos. Sin embargo, especialistas advierten que el uso de gotas oftálmicas no estériles puede derivar en infecciones o irritaciones oculares.