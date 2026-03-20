Noticias FDA aprueba nueva versión de medicamento contra la obesidad en dosis altas Te contaremos a partir de cuándo estará disponible y qué efectos secundarios tiene.

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Este jueves 19 de marzo del 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA, por sus siglas en inglés) aprobó una nueva versión con dosis más altas del medicamento contra la obesidad Wegovy HD.

Este fármaco es capaz de hacer que las personas pierdan un 19% de su peso corporal, casi llegando a los 21 kilogramos (47 libras). A continuación te mostramos a partir de cuándo estará disponible y qué efectos secundarios tiene.

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¿Cuándo estará disponible?

La nueva versión del medicamento Wegovy HD estará disponible en todas las farmacias de Estados Unidos en abril del 2026, con un precio por el momento aún desconocido, pero de acuerdo con la empresa se anunciará pronto.

Esta nueva dosis consta de 7.2 miligramos de semaglutida en comparación con la anterior, que eran 2.4 miligramos. Esta fue aprobada por la FDA con su programa de evaluación ultrarrápida de medicamentos en 54 días, después de que se aceptara la solicitud de revisión.

De acuerdo con resultados de la revista médica Lancet Diabetes & Endocrinology, la dosis se aumentó porque algunos pacientes no lograban sus cambios deseados.

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¿Qué efectos secundarios tiene?

Más del 70% de los pacientes podrían experimentar efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolor abdominal y estreñimiento. Esto es un alza en comparación con los que consumían la dosis del medicamento en una porción más baja con más del 60%.

También alrededor del 23% de quienes tomen el medicamento podrían presentar ardor o hormigueo en la piel, en comparación con el 6% de la dosis más baja.

De acuerdo con la doctora Jody Dushay, endocrinóloga y experta en obesidad de la Facultad de Medicina de Harvard, aumentar la dosis es un paso muy grande, ya que no se tuvo una dosis intermedia, y recalcó que será relevante ver si los efectos secundarios son peores.