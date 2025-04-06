Al menos 18 muertos por inundaciones y tornados: las tormentas se trasladan al sureste

Video Potentes lluvias y devastadores tornados causan estragos en EEUU: un niño murió ahogado por las inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este lunes que el sistema de tormentas que dejó lluvias torrenciales e inundaciones que causaron 18 muertos en el centro del país se trasladará al sureste.

"Es posible que se produzcan tormentas eléctricas dispersas, algunas con intensas lluvias, fuertes vientos y quizás algún tornado el lunes por la tarde en partes del norte de Florida y la costa sur del Atlántico", señala el NWS en un boletín de la mañana de este lunes.

"A diferencia de los últimos días, la lluvia que de este lunes no debería ser excesiva; sin embargo, no se pueden descartar casos aislados o dispersos de inundaciones repentinas", agrega.

A lo largo del fin de semana, las intensas e incesantes lluvias y tormentas provocaron graves inundaciones y un balance de muertos de al menos 18 personas. Algunos ríos alcanzaron niveles casi récord e inundaron ciudades en un ya saturado sur de Estados Unidos y partes del centro-norte del país.

Las ciudades ordenaron evacuaciones y equipos de rescate en botes inflables visitaron a residentes en Kentucky y Tennessee, mientras que las empresas de suministros cortaron la electricidad y el gas en una región que se extiende desde Texas hasta Ohio.

“En toda mi vida —y tengo 52 años—, esto es lo peor que he visto”, afirmó Wendy Quire, la gerente general del restaurante Brown Barrel en el centro de Frankfort, Kentucky, la capital del estado construida alrededor del crecido río Kentucky. "Simplemente la lluvia no para", dijo Quire el domingo. "Ha sido incesante durante días y días".

Día tras día de lluvias intensas han anegado el centro de Estados Unidos, llenando rápidamente los cursos de agua y provocando una serie de emergencias por inundaciones repentinas desde Texas hasta Ohio.

El comercio interestatal también se ha visto afectado: la inundación extrema a lo largo de un corredor que incluye los principales centros de carga en Louisville, Kentucky, y Memphis podría provocar retrasos en el envío y la cadena de suministro, destacó Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather.

La situación se registra en un momento en que casi la mitad de las oficinas de pronóstico del NWS tienen tasas de vacantes del 20% luego de los recortes impuestos por el gobierno de Trump, el doble que hace solo una década.

El saldo mortal de las tormentas

Al menos 18 muertes relacionadas con el clima se han reportado desde el inicio de las tormentas, entre ellas 10 en Tennessee.

Un hombre de 57 años murió el viernes por la noche después de salir de un auto que fue arrastrado por una carretera en West Plains, Missouri. Las inundaciones mataron a dos personas en Kentucky: un niño de nueve años arrastrado ese mismo día camino a la escuela, y un hombre de 74 años cuyo cuerpo fue encontrado el sábado dentro de un vehículo completamente sumergido en el condado Nelson, de acuerdo con las autoridades.

También el sábado, un niño de 5 años murió en una casa en Little Rock, Arkansas, en un incidente relacionado con el clima, según la policía. No se proporcionaron detalles.

Los tornados a principios de la semana destruyeron barrios enteros y fueron responsables de al menos siete de las muertes.

Video El rastro de destrucción que dejan tornados y lluvias en el sur y centro de EEUU

La amenaza de inundaciones repentinas para varios estados

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo el sábado que el río Ohio había subido 5 pies en 24 horas y continuará creciendo durante días.

“Se prevé que este sea uno de los 10 incidentes de inundación más importantes en la historia de Louisville”, afirmó.

Las autoridades de Arkansas, Mississippi, Tennessee y Kentucky emitieron emergencias nuevamente el sábado por inundaciones repentinas y advertencias de tornados, incluyendo lluvias intensas y vientos huracanados. Todo el este de Kentucky estaba bajo vigilancia de inundación hasta la mañana de este domingo.

Cientos de carreteras en Kentucky eran intransitables debido a las aguas de inundación, árboles caídos o deslizamientos de lodo y rocas.

El centro de Hopkinsville, Kentucky, reabrió temprano el sábado después que las aguas de inundación del río Little retrocedieran, dando a la población un respiro muy necesario, pero aún más lluvias estaban en camino, advirtió el alcalde James R. Knight Jr.

“Recibimos un poco de lluvia, pero la mayor parte se fue al norte de nosotros”, comentó Knight el sábado. “Gracias a Dios por eso. Nos dio un pequeño respiro”.

En la región centro-norte de Kentucky, los funcionarios del servicio de emergencia ordenaron una evacuación obligatoria para Falmouth, un pueblo de 2,000 habitantes en una curva del creciente río Licking. Las advertencias fueron similares a las lanzadas durante las inundaciones catastróficas de hace casi 30 años, cuando el río alcanzó un récord de 50 pies de altura, provocando la muerte de cinco personas y la destrucción de 1,000 hogares.

En Arkansas, los funcionarios encargados del control de las condiciones climáticas suplicaron a la población que evitara todo viaje a menos que fuera absolutamente necesario debido a las inundaciones generalizadas.

El sábado, la empresa ferroviaria BNSF confirmó que un puente ferroviario en Mammoth Spring fue arrasado por las aguas de inundación que causaron el descarrilamiento de varios vagones. No se reportaron heridos, pero BNSF no tenía una estimación inmediata de cuándo se reabrirá el puente.

Por qué tantos episodios de mal tiempo

Desde el miércoles, más de 12 pulgadas de lluvia han caído en partes de Kentucky, y más de 8 pulgadas han caído en partes de Arkansas y Missouri, dijeron los meteorólogos el sábado.

Los expertos atribuyeron el clima extremo a las temperaturas cálidas, una atmósfera inestable, fuerte cizalladura del viento y abundante humedad que fluye desde el Golfo.

Al menos dos informes de tornados observados se registraron el viernes por la noche en Missouri y Arkansas, según el NWS. Uno, cerca de Blytheville, Arkansas, elevó escombros al menos a 25,000 pies de altura, indicó la meteoróloga del NWS Chelly Amin. La oficina de manejo de emergencias del estado reportó daños en 22 condados por tornados, viento, granizo e inundaciones repentinas.