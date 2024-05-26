Al menos 18 muertos, incluyendo 2 niños, deja el azote de tormentas y tornados en Texas, Arkansas y Oklahoma

Video Las imágenes de destrucción tras el paso de tormentas en Texas, Arkansas y Oklahoma

Al menos 18 personas murieron tras el paso de potentes tornados que han afectado Texas, Oklahoma y Arkansas. Este es el más reciente temporal mortal que azotado el centro de Estados Unidos, causando muertes, destrucción de viviendas y comercios y falta de electricidad.

Las tormentas causaron sus peores daños en una región que se extiende desde el norte de Dallas hasta el extremo noroeste de Arkansas, y el sistema amenaza con traer un clima más violento a otras partes del Medio Oeste.



Para este lunes, dijeron los meteorólogos, el mayor riesgo se desplazaría hacia el este, cubriendo una amplia franja del país desde Alabama hasta cerca de la ciudad de Nueva York.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, declaró el estado de emergencia la madrugada del lunes en una publicación en la plataforma de redes sociales X, citando “múltiples informes de daños por viento y tornados”.

Al menos 18 muertos en Texas, Arkansas, Oklahoma y Kentucky

En el condado de Cooke, el sheriff Ray Sappington informó al menos siete fallecidos. Tres eran miembros de una familia que fueron encontrados en una casa cerca de Valley View, una comunidad rural cerca de la frontera con Oklahoma. Dos pequeños de 2 y 5 años también perdieron la vida, agregaron las autoridades.

"Solo queda un rastro de escombros. La devastación es bastante grave", dijo Sappington sobre la zona debastada.

En el vecino estado de Arkansas, autoridades confirmaron la muerte de ocho personas. Un funcionario de emergencia dijo que dos de las muertes se atribuyeron a las circunstancias de la tormenta pero no fueron causadas directamente por el clima, incluida una persona que sufrió un ataque cardíaco y otra que quedó privada de oxígeno por la falta de electricidad.

Entre los fallecidos de Arkansas se encuentra una mujer de 26 años que fue hallada muerta afuera de una vivienda en Olvey, una pequeña comunidad del condado Boone, según un funcionario local.

En todo el extremo noroeste del estado se reportaron edificios dañados, árboles arrancados de raíz y líneas eléctricas caídas.

En el condado de Mayes, Oklahoma, también se informó la muerte de al menos dos personas. Entre los heridos se encuentran los invitados de una boda que se celebraba al aire libre.

Además, un hombre murió el domingo en Louisville, Kentucky al caerle encima un árbol, según informó la policía. El alcalde de Louisville, Craig Greenburg, confirmó en las redes sociales que se trataba de una muerte relacionada con la tormenta.



Los meteorólogos habían emitido advertencias de tornados y tormentas eléctricas severas para Texas y Oklahoma, ya que se batieron algunos récords de calor durante el día en el sur de Texas y los residentes recibieron advertencias de temperaturas de tres dígitos durante el largo fin de semana festivo.

La madrugada de este lunes, más de 460,000 usuarios siguen sin electricidad en Arkansas, Missouri, Kentucky, Virginia y West Virginia, entre otros estados afectados por las tormentas, según la web de monitoreo PowerOutage.us.

Un tornado en Texas

Las destructivas tormentas en Texas comenzaron el sábado por la noche e incluyeron un tornado que volcó vehículos recreativos pesados y cerró una carretera interestatal cerca de Dallas.

Sappington dijo que al menos entre 60 y 80 personas estaban dentro de una parada de camiones en la carretera, algunas de ellas buscando refugio, cuando llegó la tormenta, pero no hubo heridos graves.

El amanecer comenzó a revelar toda la magnitud de la devastación. Imágenes aéreas mostraron decenas de viviendas dañadas, muchas de ellas sin techo y otras reducidas a escombros.

Los residentes se despertaron con autos volcados y garajes derrumbados. Se podía ver a algunos residentes paseando y clasificando trozos de madera, evaluando los daños. Cerca de allí, los vecinos estaban sentados sobre los cimientos de una casa destrozada.

Hugo Parra, de Farmers Branch, Texas, recoge sus pertenencias de su vehículo después de haber pasado un tornado con otras 40 personas en los baños de una parada de camiones la noche anterior. Imagen Julio Cortez/AP

El tornado fue confirmado cerca de Valley View, moviéndose hacia el este a 40 mph (64 kph), lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una advertencia de tornado para el norte del condado de Denton, dijo Cobb.

La tormenta dañó casas, volcó casas rodantes y derribó líneas eléctricas y árboles en toda el área, incluidos puntos en Sanger, Pilot Point, Ray Roberts Lake y el Parque Estatal Isle du Bois, agregó Cobb.

Las personas que resultaron heridas en la tormenta fueron transportadas a hospitales del área en ambulancias por tierra y aire, pero no se conoció de inmediato el número de heridos en el condado, dijo Cobb, mientras se abría un refugio en Sanger.

Video Cerca de 500 viviendas y negocios destruidos: imágenes de los estragos que dejó un tornado en Temple, Texas



El departamento de bomberos de la ciudad de Denton, a unas 37 millas al norte de Forth Worth, Texas, publicó en X que el personal de emergencia estaba respondiendo a una situación de "múltiples víctimas, algunas reportadas atrapadas" en un puerto deportivo.

A las 10:24 pm, la oficina del servicio meteorológico en Fort Worth publicó un mensaje advirtiendo a los residentes de Era y Valley View que estaban en el camino directo de un posible tornado y que buscaran refugio de inmediato. La oficina de Forth Worth continuó publicando avisos y advertencias de refugios siguiendo el movimiento de la tormenta hasta la medianoche y por separado emitió una advertencia de tormenta severa con posible "granizo del tamaño de una pelota de golf".

Avisos de una ciudad "derribada" en Oklahoma

La policía de Claremore, Oklahoma, anunció en las redes sociales que una ciudad a unas 28 millas (45 kilómetros) al este de Tulsa había sido “derribada” como resultado de los daños de la tormenta, incluidos cables eléctricos y árboles caídos y caminos inaccesibles.

El sábado por la noche, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma, dijo a través de la plataforma social X que la advertencia era para los condados del norte de Noble y el extremo sur de Kay, un área ubicada al norte de la ciudad de Oklahoma. “¡Si estás en el camino de esta tormenta, cúbrete ahora!” decía.

Una siguiente publicación a las 10:05 pm decía que las tormentas habían abandonado el área, pero advirtió sobre una tormenta que se movía a través del norte de Texas y podría afectar partes del centro sur de Oklahoma.

La oficina del servicio meteorológico en Tulsa, Oklahoma, advirtió también en X de una tormenta peligrosa que se desplazaba por la parte noreste del estado hasta las 2:00 am y emitió avisos de tormentas severas para comunidades como Hugo, Boswell, Fort Towson, Grainola, Foraker y Herd.

Los meteorólogos dijeron que cualquier tormenta que se forme podría provocar grandes granizos, vientos peligrosos y tornados.

Calor excesivo para mayor en el sur de Texas

El calor excesivo, especialmente en mayo, era el mayor peligro en el sur de Texas, donde se pronosticaba que el índice de calor se acercaría a los 120 grados Fahrenheit (49 grados Celsius) en algunos lugares durante el fin de semana. Las temperaturas reales serán más bajas, aunque todavía en los tres dígitos, pero la humedad hará que se sienta mucho más caliente.

La región está en el extremo norte de un domo de calor que se extiende desde México hasta América del Sur, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Zack Taylor.

Este domingo parece el día más caluroso con pronósticos récord para finales de mayo en Austin, Brownsville, Dallas y San Antonio, dijo Taylor.



Brownsville y Harlingen, cerca de la frontera entre Texas y México, ya establecieron nuevos récords el sábado para un 25 de mayo: 99 grados Fahrenheit (37 grados Celsius) y 100 grados Fahrenheit (38 grados Celsius), respectivamente, según el servicio meteorológico.

Riesgo de incendios y clima severo en varios estados

También se emitieron advertencias de incendio de Bandera Roja en el oeste de Texas, todo Nuevo México y partes de Oklahoma, Arizona y Colorado. La humedad era muy baja, inferior al 10%, y se registraron ráfagas de viento de hasta 60 mph.

"Tenemos aire muy seco, temperaturas cálidas y fuertes vientos que crean un alto peligro de incendio en una amplia zona... que puede provocar incendios que se propaguen rápidamente o sean incontrolables", dijo Taylor.

Mientras tanto, varios centímetros de nieve cayeron desde el viernes hasta las primeras horas del sábado en Rolla, Dakota del Norte, a unas 10 millas de la frontera con Canadá.

Abril y mayo han sido meses muy intensos en cuanto a tornados, especialmente en el Medio Oeste. El cambio climático está aumentando la gravedad de las tormentas en todo el mundo.

En abril se registró el segundo mayor número de tornados registrado en Estados Unidos. Hasta el año 2024, el país ya está un 25% por delante de la media de tornados, según el Centro de Predicción de Tormentas de Norman.

Iowa se vio muy afectada esta semana, cuando un tornado mortal devastó Greenfield. Y otras tormentas provocaron inundaciones y daños por vientos en otras partes del estado.

