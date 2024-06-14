El sur de Florida se prepara para una nueva ronda de lluvias y más inundaciones

Video “Esto es lo peor que hemos visto”: residentes de Florida ante las inundaciones

Los meteorólogos advierten a los habitantes del sur de Florida que se preparen para más inundaciones repentinas después de las provocadas esta semana por la perturbación tropical que dejó hasta 20 pulgadas de lluvia. Se espera que las condiciones empeoren este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que nuevas precipitaciones, aunque no resulten tan intensas, podrían afectar áreas ya saturadas, provocando inundaciones repentinas y sobre todo haciendo imposible que la zona se recupere.

Las lluvias han golpeado duramente el sur de Florida justo en el inicio de la temporada de huracanes, que este año se pronostica esté entre las más activas en la memoria reciente y en medio de preocupaciones de que el cambio climático esté aumentando la intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos.

Los aguaceros azotaron el martes y continuaron hasta el miércoles, retrasando vuelos en dos de los aeropuertos más grandes del estado y dejando vehículos anegados y parados en algunas de las calles más bajas de la región. El jueves, los viajeros intentaron salvar sus planes mientras los residentes retiraban los escombros antes de la siguiente ronda de lluvias.

Inundaciones en Miami. (AP Photo/Daniel Kozin) Imagen Daniel Kozin/AP

“Parecía el comienzo de una película de zombies”, dijo Ted Rico, un conductor de grúa que pasó gran parte del miércoles por la noche y el jueves por la mañana ayudando a despejar las calles de vehículos atascados. “ Hay autos tirados por todas partes, encima de las aceras, en la mediana, en medio de la calle, sin luces encendidas. Una locura, ya sabes. Coches abandonados por todas partes”.

Rico, quien nació y creció en Miami, aseguró que estaba listo para la emergencia. “Sabes cuándo llegará”, dijo. "Cada año la situación empeora y, por alguna razón, la gente sigue manejando a través de los charcos".

Caos en los aeropuertos del sur de Florida por las lluvias

Las filas eran enormes el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood el jueves. Los paneles de viajes llegaron a mostrar en un momento dado que aproximadamente la mitad de los vuelos de una terminal habían sido cancelados o pospuestos. Según Flightaware, la jornada se saldó con el 15% de las salidas y 17% de las llegadas canceladas.

Bill Carlisle, un suboficial de primera clase de la Marina, pasó la mañana tratando de tomar un vuelo de regreso a Norfolk, Virginia. Llegó al Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 6:30 a. m., pero 90 minutos después todavía estaba en la fila y se dio cuenta de que no podía facturar su equipaje ni pasar el control de seguridad a tiempo para tomar su vuelo.

"Era un zoológico", dijo Carlisle, un especialista en asuntos públicos. Estaba hablando por sí mismo, no por la Marina. "No hay nada en contra de los empleados (del aeropuerto), hay poco que puedan hacer".

Usó su teléfono para reservar un vuelo por la tarde desde Fort Lauderdale. Tomó un transporte para recorrer las 20 millas sólo para descubrir que el vuelo había sido cancelado. Así que regresó a Miami con la esperanza de que el vuelo de las nueve de la noche no fuera cancelado.

Video Imágenes de la emergencia por fuertes lluvias en Florida: hay calles inundadas y decenas de vuelos cancelados

En Hallandale Beach, Alex Demchemko paseaba a su perro por las aceras inundadas cerca del Airbnb donde se ha alojado después de llegar de Rusia el mes pasado para buscar asilo en Estados Unidos.

"No queremos salir de nuestro apartamento, pero tenemos que pasear al perro", dijo Demchemko. “Mucha lluvia, muchos autos flotando y muchos autos abandonados sin conductor, y había mucha agua en las calles. Fue algo catastrófico”.