La histórica cifra de tornados (y el mal tiempo) que mantiene en alerta a varios estados de EEUU

Millones de estadounidenses están en alerta por la llegada esta semana de fuertes tornados y grandes tormentas en distintos puntos del país.

Iowa fue el estado que sufrió el martes la potencia devastadora de cerca de una veintena de tornados.

Uno de ellos dejó al menos cuatro muertos y 35 heridos y prácticamente arrasó con la pequeña ciudad de Greenfield, antes de que las tormentas se desplazaran hacia áreas de Illinois, Wisconsin y Oklahoma.

La amenaza de tormentas para el miércoles fue menos intensa, pero la zona de riesgo por mal tiempo se extendía desde Texas hasta el oeste de Vermont.

La formación de estos fenómenos en territorio estadounidense no es para nada inédita. De hecho, es el país del mundo que más tornados registra cada año.

¿Cuántos tornados ha habido en EEUU este año?

El tornado mortal que impactó sobre Iowa se registró en una temporada que está dejando cifras históricamente altas para Estados Unidos, en un momento en que el cambio climático está aumentando la gravedad de las tormentas en todo el planeta.

Así, el de este año ha sido el mes de abril con el segundo mayor número de tornados registrados desde que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) los contabiliza.

En lo que va de año —y hasta el martes— se habían registrado 859 tornados. Se trata del número más alto desde 2017, un 27% superior al promedio histórico en ese intervalo de fechas, según datos oficiales recogidos por la agencia AP.

Del total, casi 700 de los tornados se registraron en los meses de abril y mayo.

Pero los tornados llegaron ya desde inicios de este año, acompañados de temperaturas inusualmente altas que batieron récords en algunos puntos del Medio Oeste, pese a estar en pleno febrero.

Expertos pronostican que los tornados y grandes tormentas se irán haciendo más frecuentes en la temporada de invierno a medida que aumenten las temperaturas debido al cambio climático.

El calor es uno de los factores que contribuye a la inestabilidad atmosférica y a la formación de tormentas, que en ocasiones provocan la generación de tornados.

¿Por qué hay tantos tornados en EEUU?

En EEUU, ocurren más de 1,000 tornados cada año.

No hay un estado que no haya sufrido al menos uno en su historia, pero en algunos se llegan a registrar anualmente hasta decenas de ellos. Algunos son especialmente violentos y dejan decenas de muertos.

Para entender el porqué de este fenómeno, hay que atender a la topografía del país.

EEUU cuenta con una gran área central con terreno relativamente liso.

“La región formada por las Grandes Llanuras y el valle del río Misisipi representa casi un tercio de la superficie del país, y esta gran extensión de pastizales y tierras de cultivo puede calentarse rápidamente durante la mayor parte del año, creando bolsas de aire cálido ascendente”, se señala en un artículo de la Enciclopedia Británica.

Pero además, “esta región también tiene acceso a la humedad del Golfo de México (y a la humedad liberada por la vegetación de la región, especialmente durante los días más cálidos) y al aire más frío de las Grandes Llanuras superiores y de Canadá”, añade.

Los estados que se encuentran entre esas dos características están en el lugar ideal para que se desencadenen condiciones meteorológicas aversas, y todos estos factores contribuyen al desarrollo de frecuentes tormentas severas que pueden acabar en tornados.

¿Cuál ha sido el impacto de los tornados en EEUU y cuál es la previsión?

Los equipos de emergencia continuaban el miércoles buscando a personas que podrían haber quedado atrapadas en la ciudad de Greenfield, de unos 2,000 habitantes.

Un tornado devastó el pueblo un día antes y dejó multitud de casas destruidas y árboles y autos destrozados. A las afueras de la ciudad, grandes turbinas eólicas acabaron en el suelo por la fuerza de los enormes vientos.

El hospital de Greenfield también resultó dañado, lo que provocó que al menos una docena de personas heridas tuvieron que ser trasladadas a instalaciones médicas en otros lugares.

A continuación, las tormentas se desplazaron hacia el este para azotar partes de Illinois y Wisconsin. A primera hora del miércoles, las tormentas afectaron algunos puntos de Oklahoma.

Hasta el miércoles por la tarde, más de 50,000 hogares y empresas continuaban sin suministro eléctrico en Iowa, Illinois y Wisconsin, según el sitio web PowerOutage.us.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para la zona central de Texas desde el miércoles, pero el área de mal tiempo abarcaba unas 1,500 millas hasta el oeste de Vermont.



