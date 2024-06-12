Estado de emergencia, inundaciones y cientos de vuelos cancelados: los estragos de las lluvias torrenciales que azotan Florida

Video Imágenes de la emergencia por fuertes lluvias en Florida: hay calles inundadas y decenas de vuelos cancelados

En apenas cuestión de horas, Florida pasó de vivir una ola de calor casi sin precedentes a recibir lluvias torrenciales que han puesto en alerta a las autoridades.

La temporada de huracanes de este año comenzó con fuerza con la llegada de un gran diluvio esta semana que ya provocó inundaciones en algunos puntos y dio lugar incluso a alertas de tornado por un sistema de baja presión que se encuentra sobre el estado.

La situación llevó a que el gobernador Ron de Santis declarara estado de emergencia "para los condados de Broward, Collier, Lee, Miami-Dade y Sarasota debido a las grandes inundaciones", anunció en su cuenta de X.

“Se prevé que continúen las fuertes lluvias en partes de la península de Florida durante los próximos días”, dijo este miércoles el Centro Nacional de Huracanes.

Según el organismo, el sistema de baja presión tiene pocas posibilidades de convertirse en un ciclón, pero continúa vigilando la zona de perturbación atmosférica que se encuentra cerca de México.

¿Cuánta lluvia cayó en Florida esta semana?

Las precipitaciones y los vientos están siendo una constante desde hace dos días, especialmente en las áreas de Miami y Fort Lauderdale.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes cayeron cerca de seis pulgadas de lluvia en Miami, siete pulgadas en Miami Beach y cinco en Hollywood, al sur de Fort Lauderdale.

Numerosas carreteras están inundadas e intransitables para los vehículos, incluido un tramo de la Interestatal 95 en el condado de Broward, donde se activó además una alerta por posibles tornados.

Algunas calles en el sur del estado se han convertido prácticamente en ríos, ocasionando problemas en el tráfico y daños en algunas propiedades.

Las autoridades emitieron alertas por posibilidad de inundaciones repentinas y pidieron a los ciudadanos evitar transitar por las zonas anegadas de agua.

Debido a que los pronósticos hablan de más lluvias para el resto de la semana, la alerta en Miami fue extendida al menos hasta el jueves.

El oeste de Florida tampoco se libró y también está bajo alerta de inundaciones repentinas. Este martes, cayeron unas 6.5 pulgadas de lluvia en el aeropuerto internacional de Sarasota.

Cientos de vuelos cancelados

Las fuertes lluvias también están afectando a la actividad de los aeropuertos en la zona.

Según el sitio web FlightAware, este miércoles (hasta las 20:00, hora del Este) fueron cancelados 611 vuelos con origen o destino a los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale.

Además, 543 sufrieron retrasos por las condiciones meteorológicas.

“Las inclemencias del tiempo afectarán los vuelos”, anunciaron desde el Aeropuerto Internacional de Miami. “Hay retrasos, cancelaciones y agua estancada en el aeropuerto y las carreteras vecinas”, dijeron los responsables del aeródromo de Fort Lauderdale.

Este último registró inundaciones en la entrada y salida de sus instalaciones, tras establecer un nuevo récord de lluvia con 3.3 pulgadas en un solo día, superando los 3.1 de 1997, según informó el diario El Nuevo Herald.

Temporada de huracanes inusualmente intensa en 2024

Estas fuertes lluvias llegan ante las previsiones de que la presente temporada de huracanes sea inusualmente intensa.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU estima que podríamos ver entre 17 y 25 tormentas con nombre en los próximos meses, frente al promedio de 14 tormentas que llegan en otras temporadas.

Sus previsiones incluyen hasta 13 huracanes, entre los que cuatro podrían ser de categoría 3 o superior.

