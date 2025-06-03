Una madre de Florida intentó “exorcizar” a su hijo de 6 años y el niño murió: encontraron el cuerpo 12 días después

Video Una madre es acusada de intentar asesinar a su hijo de 8 años con autismo: lo golpeó con una piedra

Autoridades de Florida investigan las causas de la muerte de un menor de 6 años, quien falleció la pasada semana en lo que las autoridades locales han descrito como un "exorcismo" practicado por su madre.

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de St Lucie, agentes de la policía local encontraron el cuerpo del niño, identificado como Ra’myl Pierres, el pasado viernes tras realizar una visita para comprobar el bienestar del niño.

La escuela a la que asistía el menor había solicitado la visita, ya que Ra’myl no se había presentado a la escuela desde el 14 de mayo.

Al llegar a la casa, los agentes fueron recibidos por la madre del niño, identificada por las autoridades como Rhonda Joyce Paulynice.

En un video de la cámara corporal de uno de los policías, difundido este martes por medios estadounidenses, se escucha al agente preguntándole repetidamente a Paulynice por el niño.

El policía le informó que la escuela levantó un reporte, a lo que Paulynice respondió que aún no inscribía a su hijo a una nueva escuela. Durante varios minutos la mujer evadió las preguntas de la policía y observaba su celular hasta que finalmente los dirigió a su casa.

La mujer guio a los agentes a uno de los dormitorios dentro de la casa, donde la policía encontró el cuerpo de Ra’myl sin vida, dice el comunicado de la oficina del sheriff difundido en redes sociales.

En una conferencia de prensa más tarde, el sheriff del condado de St. Lucie, Richard Del Toro, informó que la mujer fue detenida inmediatamente como sospechosa por la muerte de Ra’myl.

Rhonda Joyce Paulynice habría matado a su hijo en un exorcismo

De acuerdo con Del Toro, durante los interrogatorios con los agentes de policía, Paulynice dijo que la última vez que “habló” con su hijo fue el 18 de mayo. Las autoridades creen que ese fue el día en que la mujer mató a Ra’myl.

"Al hablar con la madre, ella creía que Dios le estaba diciendo que exorcizara a los demonios del cuerpo del niño", dijo Del Toro durante la conferencia de prensa.

"Cuando el niño había dejado de moverse y básicamente falleció, en ese momento, ella sintió que el niño había sido liberado de esos demonios y estaba esperando que básicamente regresara (a la vida) en ese momento", comentó el sheriff.

De acuerdo con Del Toro, durante los interrogatorios con los agentes Paulynice sufrió altibajos, “riéndose y llorando por momentos”.

Paulynice fue acusada de asesinato en segundo grado, de no informar de una muerte y de tocar o mover voluntariamente un cadáver. Se le negó la libertad bajo fianza por el cargo de asesinato durante su comparecencia inicial ante el tribunal el sábado.

Autoridades investigan la causa de muerte de Ra’myl Pierres

Pese a que la mujer es la principal sospechosa del homicidio de Ra’myl, las autoridades aún desconocen la causa de muerte del menor.

De acuerdo con Del Toro, el cuerpo del niño se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que inicialmente no pudieron identificar una causa de muerte.

Este lunes la oficina del sheriff dijo en un comunicado en redes sociales que “los resultados preliminares de la autopsia no refutan el relato de la madre sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de Ra'Myl Pierre”.

“Sin embargo, es importante señalar que estas conclusiones no son definitivas”, dice el comunicado.

La investigación del forense sigue en curso y aún no se han completado los análisis adicionales, incluidas las pruebas toxicológicas. Hasta que no concluya toda la investigación, "no se podrán extraer conclusiones definitivas", dice el documento.

"Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Ra'Myl Pierre durante este momento increíblemente difícil", dijo el Del Toro en el comunicado. "Seguimos empeñados en descubrir toda la verdad sobre lo ocurrido”, agregó.

