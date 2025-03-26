Cambiar Ciudad
Crímenes

El médico acusado de intentar matar a su esposa durante una caminata en Hawaii: la trató de tirar por un barranco y le golpeó la cabeza con una piedra

El presunto intento de asesinato ocurrió cuando el médico anestesiólogo y su esposa estaban haciendo senderismo el lunes por la mañana y habían llegado a un mirador en la carretera estatal de Nu'uanu Pali, muy popular por las vistas panorámicas que ofrece de la isla de Oahu.

Univision picture
Por:Univision
Video Entrevista exclusiva con la jueza Esther Salas: "Mi trabajo le costó la vida a mi único hijo"

Un médico anestesiólogo fue arrestado en Hawaii bajo sospecha de haber intentado matar a su esposa golpeándola con una piedra y empujándola fuera de una ruta de senderismo, según un comunicado de la policía local.

El presunto intento de asesinato ocurrió cuendo el hombre, identificado como Gerhardt Konig, de 46 años de edad, y su esposa estaban haciendo senderismo el lunes por la mañana y habían llegado a un mirador en la carretera estatal de Nu'uanu Pali, muy popular por las vistas panorámicas que ofrece de la isla de Oahu.

La víctima se encuentra en estado crítico

Una vez en el mirador, Konig intentó empujar a su esposa fuera del sendero, golpeándola incluso en la cabeza con una piedra, de acuerdo con información provista por el Departamento de Policía de Honolulu.

La policía informó que la mujer, que no ha sido identificada, fue hospitalizada y se encuentra en estado crítico.

Según el comunicado de la policía, Konig fue arrestado, tras una breve persecución a pie, después de haber sido avistado cerca de la autopista Pali.

El médico anestesiólogo Gerhardt Konig, de 46 años de edad, fue arrestado por la policía de Honolulú por presuntamente haber intentado matar a su esposa en la isla de Oahu.
El médico anestesiólogo Gerhardt Konig, de 46 años de edad, fue arrestado por la policía de Honolulú por presuntamente haber intentado matar a su esposa en la isla de Oahu.
Imagen Honolulu Police Department


Los cargos están pendientes, según la policía.

Konig trabaja como anestesiólogo en Maui. Una declaración de la compañía de servicios médicos Maui Health hecha a la estación de noticias local KITV, en Honolulu indica que “Konig trabaja para una entidad independiente contratada para prestar servicios médicos en diversos centros médicos de Maui, incluido el Centro Médico Maui Memorial”.

“Sus privilegios como miembro del personal médico en el Centro Médico Maui Memorial han sido suspendidos en espera de una investigación. Maui Health toma muy en este tipo de asunto, así como la seguridad de sus pacientes y cooperará con las autoridades según corresponda”.

La biografía profesional de Konig indica que venía de practicar la medicina en un hospital de mujeres de la ciudad de Pittsburgh y había sido profesor adjunto de anestesiología y bioingeniería en las Facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de Pittsburgh.

La División de Parques Estatales del Departamento de Tierras y Recursos Naturales del gobierno de Hawaii, informa en su sitio web que la carretera estatal de Nu'uanu Pali “estará cerrada indefinidamente debido a la actividad policial en la zona” y pide al público que ”evite la zona hasta nuevo aviso”.

Video Hallan a un polizón en un vuelo de Delta Airlines de Seattle a Hawaii: el sujeto fue arrestado
