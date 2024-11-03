Un adolescente presuntamente mató a su madre y denunció que la habían secuestrado para esconder el crimen

Video Acusan a un joven de apuñalar mortalmente a su mamá y abandonar el cuerpo en un campo en Pinal

La policía de Arizona investiga un caso en el que presuntamente un adolescente asesinó a su madre y luego reportó al 911 que la habían secuestrado para encubrir el crimen.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Pinal, Arizona, el pasado 30 de octubre un hombre que corría por un campo de cultivo en San Tan Valley llamó al 911 luego de que vio el cuerpo de una mujer sin vida tirado en el suelo.

PUBLICIDAD

La mujer fallecida, identificada como Mary Collier, de 38 años, parecía haber sido víctima de un asesinato, dijeron las autoridades.

Menos de 10 minutos después de la primera llamada a emergencia, otra persona llamó al 911 para alertar de un secuestro en W. Vineyard Plains Dr., dice el comunicado. En una rápida investigación los ayudantes del sheriff pudieron confirmar que la mujer fallecida era también la mujer que presuntamente había sido secuestrada.

Las autoridades informaron que fue el hijo de la víctima, un joven de 18 años de quien no revelaron su identidad, quien había realizado la segunda llamada al 911.

También indicaron que el joven fue identificado como sospechoso del crimen. Según el comunicado, cuando los agentes llegaron al domicilio de Collier, su hijo, “sufría heridas autoinfligidas” y fue trasladado al hospital.

El teniente Ross Teeple, de la oficina del sheriff, dijo a la cadena KPNX que la causa de la muerte parece ser por heridas de “arma blanca” y traumatismo por objeto contundente.

“No tenemos ninguna prueba que demuestre que hubo un secuestro real”, dijo Teeple. “Todo indica que salieron juntos y luego una vez afuera ella fue atacada y luego simplemente abandonada en el desierto”.

El sospechoso fue ingresado en la cárcel del condado de Pinal por asesinato en primer grado y los detectives continúan investigando este incidente, dice el documento.

El hombre que encontró el cuerpo de Mary Collier pensó que era una broma de Halloween

James Richey, el hombre que encontró el cuerpo sin vida de Mary Collier, dijo a la cadena KPNX que él vive cerca de la zona y que corre diariamente cerca del campo donde estaba el cuerpo.

PUBLICIDAD

“Incluso cuando la vi me dije: 'No, esto es como un accesorio de Halloween o una broma o algo así'”, dijo Richey. “'No hay manera. Esto no está sucediendo'”.

De acuerdo con el hombre, no fue hasta que vio un cuchillo con sangre cerca del cuerpo de Collier que entendió que se había encontrado con una escena del crimen y llamó al 911.

La familia de Collier abrió una cuenta en GoFundMe para recolectar dinero y así poder pagar los gastos del funeral, ya que de acuerdo con la información proporcionada por Zel Harwell, la sobrina de Collier, el esposo de la mujer sufre de una enfermedad que le impide trabajar.

Harwell informó que Collier tenía cuatro hijos, el menor de ellos de 10 años y que el dinero que sobre tras los gastos del funeral servirá para la manutención de los niños.

Mary “era la persona que te llamaba cuando sabía que tenías un mal día. Mary amaba a su familia más que a nada. Daba cuando no tenía nada e intentaba por todos los medios animar a los demás con palabras amables y con la verdad”, dice la publicación que detalla que el funeral de Collier será el 11 de noviembre.

Mira también: