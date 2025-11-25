Anna Kepner tenía 18 años. Fue de crucero con su familia y la encontraron muerta. Su hermanastro es el principal sospechoso

Video Investigan al hermanastro de la joven hallada muerta en un crucero: resumen de las noticias del día

Tras semanas de investigaciones, la misteriosa muerte de Anna Kepner, a bordo de un crucero que llegó a Florida, fue oficialmente declarada homicidio por las autoridades.

De acuerdo con un certificado de defunción, obtenido por ABC News y difundido este lunes, la causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica, indicando que “fue privada de oxígeno por acción de otra persona”.

La noticia llega semanas después de que la adolescente fuera encontrada muerta en el barco Carnival Horizon mientras estaba de vacaciones con sus abuelos, su padre, su madrastra, sus hermanos y sus hermanastros.

Carnival Cruise Line declaró la semana pasada en un comunicado que coopera plenamente con la investigación.

Esto es lo que se sabe de su caso.

Un viaje familiar en un crucero terminó en tragedia

Anna se encontraba de vacaciones a bordo del crucero Carnival Horizon, en un itinerario por el Caribe. La adolescente de 18 años viajaba en compañía de su familia, que incluía a su madrastra y sus medios hermanos.

El cuerpo de Anna fue hallado el 6 de noviembre, debajo de la cama de su cabina, envuelto en una manta y parcialmente cubierto con chalecos salvavidas, de acuerdo con un miembro de seguridad del crucero entrevistado por ABC News.

Los reportes en medios estadounidenses indican que la joven regresó temprano a su cabina esa noche, pero las autoridades no han determinado con exactitud el momento de su muerte.

Documentos revisados por WFTV señalan la presencia de moretones en el costado de su cuello, lo que sugiere una presión sobre la zona.

Hasta ahora, no se han reportado signos de agresión sexual, y los resultados completos de toxicología y la autopsia aún no han sido publicados por las autoridades.

¿Quién es el principal sospechoso de la muerte de Anna Kepner?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se encuentra a cargo del caso y se ha negado a dar información debido a que es una investigación en curso.

Sin embargo, entre los posibles involucrados se menciona a su hermanastro de 16 años, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales.

Según documentos judiciales, presentados por los padres del adolescente en un caso de custodia que está en curso, indican que agentes federales están investigando a un miembro de la propia familia de la víctima.

Los documentos muestran que ambos padres reconocen que su hijo, identificado en el tribunal solo por sus iniciales “T.H.”, está siendo investigado por el FBI en relación con la muerte de Anna Kepner.

“T.H. es ahora sospechoso de la muerte de la hijastra (de mi exesposa) durante el crucero”, afirmó Thomas Hudson, el padre del niño, en los documentos judiciales en los que solicita la custodia del menor de los tres hijos que tiene con su exmujer Shauntel Hudson, que se casó con el padre de Anna tras divorciarse.

Por su parte, Shauntel Hudson ha invocado la Quinta Enmienda en procedimientos judiciales relacionados con la custodia familiar.

¿Quién era Anna Kepner?

Los seres queridos de Anna dijeron durante una ceremonia para despedirla en Titusville la semana pasada que la adolescente, que era porrista en su escuela, era una niña muy dulce.

El obituario la describía como una persona a la que le encantaba pasar tiempo en el agua y decía que tenía previsto graduarse el año que viene en el instituto Temple Christian School de Titusville y estaba interesada en alistarse en el ejército, según declaró su familia.

“Le encantaba estar rodeada de gente. Tenía ese tipo de energía que te atraía con su sonrisa y su forma de comportarse”, dice un comunicado.

Su familia animó a los asistentes a la ceremonia a vestir ropa de colores vivos en lugar del tradicional negro de luto, “en honor al alma brillante y hermosa de Anna”.

