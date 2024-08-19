Mató al hombre que la prostituía y abusaba sexualmente de ella cuando era menor de edad. Fue condenada a 11 años de cárcel

Video Qué hacer si sufriste un crimen en EEUU y eres inmigrante indocumentado

Chrystul Kizer, una mujer de Milwaukee acusada de la muerte en 2018 de un hombre que, según su testimonio, traficó sexualmente con ella cuando era adolescente, fue sentenciada este lunes a 11 años de prisión después de declararse culpable de un cargo reducido de homicidio imprudente.

Un juez del condado de Kenosha la sentenció a la joven negra, además, a cumplir cinco años de supervisión extendida por la muerte en 2018 de Randall Volar, de 34 años, que era blanco.

A su tiempo en prisión se le descontarán los 570 días que Kizer ha cumplido en cárcel durante todo el proceso de su caso.

La mujer se declaró culpable en mayo de homicidio imprudente en segundo grado por la muerte de Volar, lo que le permitió evitar el juicio y una posible cadena perpetua.

¿De qué se le acusa a Chrystul Kizer?

Los fiscales dijeron que Kizer disparó a Volar en su casa de Kenosha en 2018, cuando ella tenía 17 años, y que luego incendió su casa y robó su BMW.

Kizer fue acusada de múltiples cargos, incluido homicidio intencional en primer grado, incendio provocado, robo de automóviles y ser una delincuente en posesión de un arma de fuego.

La mujer, que ahora tiene 24 años, alegó que conoció a Volar en un sitio web de tráfico sexual.

Afirmó que había abusado de ella, la filmaba en escenas sexuales y luego hacía que se prostituyera desde el año anterior a su muerte. Kizer dijo a los detectives que le disparó después de que intentara tocarla.

The Washington Post reportó que la policía local investigaba a Volar desde antes de su muerte y que al hacer una revisión en su casa, encontraron videos de numerosas menores negras.

Sus abogados argumentaron que Kizer no podía ser considerada penalmente responsable de la muerte de Volar, en virtud de una ley estatal de 2008 que absuelve a las víctimas de trata sexual de “cualquier delito cometido como resultado directo” de haber sido objeto de trata.

La Corte Suprema del estado dictaminó en 2022 que Kizer podía plantear esto en su defensa durante el juicio.

La mayoría de los estados han aprobado leyes similares en los últimos 10 años que otorgan a las víctimas de la trata sexual al menos cierto grado de inmunidad penal.

¿Qué argumentaron los fiscales en el caso de Chrystul Kizer?

Los fiscales replicaron que los legisladores de Wisconsin no podían pretender que la protección a víctimas de trata se extendiera al homicidio, como sucedió en el caso de Kizer.

Los fiscales dicen que Kizer fue a la casa de Volar el 5 de junio de 2018, le disparó en la cabeza, provocó un incendio en su casa y robó su BMW, su computadora y dinero en efectivo, por lo cual argumentaron que el asesinato fue un crimen premeditado para robar el coche.

Los grupos antiviolencia acudieron en masa en defensa de Kizer, argumentando en escritos judiciales que las víctimas de trata se sienten atrapadas y a veces sienten que tienen que tomar el asunto en sus propias manos.

De acuerdo con el sitio Milwaukee Journal Sentinel, Volar, de 34 años que también vivía en Kenosha, ya estaba siendo investigado por el departamento de policía del condado por presunta conducta sexual con niñas menores de edad de tan solo 12 años en el momento del incidente.

"Encarcelar a Chrystul Kizer no curará a nadie y solo causará más daño”

En junio, el Instituto Nacional de Justicia para las Mujeres Negras (NBWJI, por sus siglas en inglés) salió en defensa de Kizer y criticó la actuación de las autoridades en su caso.

“Los tribunales de todo el país criminalizan a las mujeres y niñas negras por sobrevivir a los abusos y la violencia sexual. Las sobrevivientes necesitan apoyo para acceder a servicios de curación, no castigo. Sin embargo, demasiadas son castigadas y encarceladas por acciones que toman para sobrevivir. La NBWJI no aprueba la violencia de ningún tipo, pero nos mantenemos firmes en que el encarcelamiento no sirve a nadie y no puede abordar el trauma que soportan las supervivientes criminalizadas”.

“El encarcelamiento solo empeora e intensifica el daño, imitando el control coercitivo y la pérdida de autonomía corporal que las sobrevivientes del tráfico sexual experimentan a manos de los traficantes. Encarcelar a Chrystul Kizer durante el tiempo que sea es una decisión equivocada; no curará a nadie y solo causará más daño”, dijo la NBWJI.

