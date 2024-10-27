Video Joven de 15 años es acusado de matar a cinco miembros de su familia, entre ellos sus tres hermanitos

Una niña de 11 años pasó momentos de angustia intentando escapar luego de que uno de sus hermanos le disparó a ella y a otros cinco miembros de su familia en una masacre atroz de la cual las autoridades han revelado más detalles.

Todo comenzó el lunes por la madrugada cuando la niña de 11 años escuchó los disparos dentro de su casa y, al salir de su habitación, vio a su padre, Mark Humiston, con sangre en la cabeza y a su hermano de 9 años con sangre en la boca. Ambos estaban tendidos en el suelo del pasillo, según los documentos judiciales .

Tan solo unos momentos después, cuando su hermana de 7 años salió de la habitación que compartían para ver qué pasaba, la niña de 11 años dijo que escuchó otro disparo y que después vio a su hermana menor caer al suelo, según las autoridades.

Fue entonces cuando el atacante le disparó a ella al menos dos veces, hiriéndola en la mano y en el cuello, dijo la niña a los investigadores en el caso. Añadió que en ese momento reconoció a quien estaba disparando como su hermano de 15 años.

La niña dijo a las autoridades que a pesar del dolor que le causaron las heridas de bala, ella permaneció inmóvil y fingió estar muerta cuando su hermano inspeccionaba las habitaciones cerciorándose de que los otros miembros de la familia hubieran muerto.

De acuerdo con los documentos oficiales, el atacante también asesinó a su madre, Sarah Huminston, y a otro de sus hermanos de 13 años.

Luego de que su hermano salió de la habitación, la niña escapó a través de una ventana, dijo en su declaración a las autoridades. Corrió a la casa de un vecino, donde llamaron al 911 justo después de las 5:00 de la mañana para reportar el tiroteo.

Dos llamadas al 911 tras el ataque en una casa en Washington

Las autoridades revelaron la semana pasada que los servicios de emergencias recibieron dos llamadas relacionadas con el tiroteo en la casa de los Huminston.

Una de las llamadas fue del chico de 15 años acusado de matar a sus padres y a tres de sus hermanos. En ella intentó culpar de los asesinatos a su hermano menor. Sin embargo, su hermana de 11 años que sobrevivió hizo junto con los vecinos otra llamada en la que identificó a Andrew Humiston como el pistolero.

Según una declaración jurada de causa probable del detective del sheriff del condado de King, Aaron Thompson, el acusado llamó al 911 sobre las 5:00 de la mañana del lunes para informar que su hermano de 13 años había disparado y matado a su familia en su casa de Fall City porque se había metido en problemas por mirar pornografía.

“Acaba de disparar a toda mi familia y también se ha suicidado”, dijo el adolescente al operador del 911, según los documentos judiciales.

Sin embargo, un vecino llamó unos minutos más tarde al 911 diciendo que la niña de 11 años herida había acudido a su casa y les contó que su familia había sido tiroteada por su hermano Andrew y que se había hecho la muerta antes de escapar, según la declaración jurada.

La hermana que sobrevivió al tiroteo dijo a los investigadores que el acusado se había metido recientemente en problemas por reprobar exámenes en la escuela y que la pistola que utilizó pertenecía a su padre. Además, declaró que, de todos los hijos de la familia, él era el único que conocía el código de la caja de seguridad en la que su padre guardaba el arma.

El chico fue acusado el jueves ante un tribunal de menores de cinco cargos de asesinato con agravantes. Según la ley del estado de Washington, es necesaria una audiencia antes de que el caso pueda trasladarse al tribunal de adultos.

¿Quiénes eran las víctimas del tiroteo en una casa de Fall City en Washigton?

La Oficina del Médico Forense del condado de King identificó a las víctimas como Sarah Humiston, de 42 años, Mark Humiston, de 43, y sus hijos Katheryn Humiston, de 7, Joshua Humiston, de 9, y Benjamin Humiston, de 13.

Mark Humiston era ingeniero eléctrico en Hargis Engineers. Un miembro de la empresa emitió un comunicado sobre su fallecimiento en el que se lee:

"Estamos sorprendidos y entristecidos por los trágicos acontecimientos que han provocado la pérdida de un respetado colega, mentor y amigo, así como la pérdida de familiares directos. El liderazgo y la visión de Mark eran integrales dentro de nuestra empresa y se le echará mucho de menos. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y colegas supervivientes en estos difíciles momentos".

De acuerdo con la cadena K5 de NBC, Sarah Humiston era una enfermera registrada. Su licencia de enfermería expiró a finales de 2022.

Los ayudantes del sheriff detuvieron al joven de 15 años en la entrada de la casa y encontraron los cadáveres en el interior. La niña de 11 años fue atendida en un hospital de Seattle y ya ha sido dada de alta, según un portavoz del hospital.

Miembros de la comunidad se reunieron en la iglesia metodista de Fall City el martes por la tarde para rendir homenaje a las cinco víctimas.

"La pérdida de esta familia, asesinada tan cruelmente y sin sentido, nos ha dejado con el corazón roto, devastados y luchando por entender cómo puede existir tanto dolor en este mundo", dijo la pastora Carrie Bland.

