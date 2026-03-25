Noticias Mexicanos detenidos por ICE: Autoridades revelan cifra de inmigrantes bajo custodia Juan Ramón De la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó que han hecho más de 12 mil visitas a centros de detención

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Este miércoles 25 de marzo del 2026, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Juan Ramón De la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores, reveló la cifra de los mexicanos detenidos por agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

El canciller informó que han hecho 12,866 visitas a centros de detención de Estados Unidos, lo que da un promedio de 30 encuentros por día.

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¿Cuántos mexicanos han sido detenidos?

Juan Ramón De la Fuente detalló que desde el 20 de enero de 2026, ICE ha detenido a 177,192 mexicanos. "En este momento, hay 13,722 personas detenidas".

Además, informó que actualmente hay 5285 casos en litigio, de lo que se ha requerido por parte de los connacionales y la capacidad de la red consular para poder coordinar las asesorías.

¿Cómo se dan las asesorías?

Destacó que realmente los consulados no pueden emprender una acción jurídica, sino que tiene que ser la persona.

Asimismo, el papel que juega el consulado se basa en la red de asesorías legales, la cual pueden pedir los connacionales. Hasta el momento hay 152,625 casos a los que les brindaron algún apoyo antes de llegar a México.

De 192,500 que han sido atendidos por la Segob al ser repatriados, 152,000 tuvieron apoyo consular.

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Sheinbaum no está de acuerdo con las formas de detención

Por parte de la mandataria federal, dijo que han hecho distintas llamadas en defensa de los mexicanos, pidiendo a Estados Unidos que respete los derechos humanos.

Sheinbaum expresó que no estaba de acuerdo con las “formas de detención” de ninguna persona y en particular de los mexicanos, en donde muchos tienen permiso de trabajo al ser detenidos.

De igual manera, informó que la respuesta de ellos ha sido que harán investigaciones y recalcó que seguirán insistiendo para que se sepan las causas y los debidos peritajes forenses de los fallecimientos.