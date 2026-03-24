Gobierno de Estados Unidos Aeropuerto de Houston, epicentro del caos pese a despliegue de ICE Las filas de hasta 4 horas en los aeropuertos persisten pese a la presencia de ICE.

Video Caos por TSA: N+ Univision pone a prueba tiempos de espera en línea de seguridad en concurrido aeropuerto de Atlanta

Pese al despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional George Bush (IAH) de Houston, se siguen registrando largas filas en los filtros de seguridad.

Aunque los tiempos de espera disminuyeron en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, la situación varía en las demás terminales aéreas del país debido a la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

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En el aeropuerto IAH de Houston las filas se extendieron hasta cuatro horas, según reportó Houston Chronicle. El medio verificó que las filas de personas estaban en tres pisos, e incluso algunos pasajeros esperaron cerca de las vías del metro, en la parte baja del aeropuerto.

Sin embargo, hubo cierto alivio cuando los tiempos de espera se redujeron a 2 horas y media en la Terminal A Sur y a tan solo 10 minutos en la Terminal E y en el Lobby.

"Algunos oficiales de ICE ayudaron a guiar a los pasajeros durante la revisión de seguridad, mientras que otros permanecieron observando o patrullando", reportó el Houston Chronicle.

Videos en redes sociales mostraron parte de la acumulación de viajeros, al tiempo que se ha reportado la renuncia de 458 agentes de TSA, según AP.

"Al llegar a la Terminal E del Aeropuerto Intercontinental Bush (IAH) en Houston, la fila que hay afuera parece bastante manejable. Pero en realidad, comienza en el sótano, sube un piso y serpentea por el control de equipaje, luego sale al exterior y rodea los mostradores de facturación", publicó en X la usuaria Amanda Moore (@noturtlesoup17), con un video donde se ve el caos.

La mujer indicó que el tiempo de espera se había prolongado hasta 210 minutos. Otra persona le respondió que estuvo esperando cinco horas, por lo que canceló y fue a Hobby, donde afirmó que tardó cinco minutos para pasar por seguridad usando TSA PreCheck.

Houston Airports, que opera varios aeropuertos de la región, indicó que los controles de seguridad de la TSA solo funcionan en las terminales A y E, mientras que las terminales C y D permanecen cerradas. También señaló que los servicios CLEAR y TSA PreCheck no están activos.

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La travesía de los viajeros

Algunos viajeros narraron su travesía por el aeropuerto de Houston, uno de los más importantes del país.

Video Temor por presencia de ICE en aeropuerto de Filadelfia; las filas siguen avanzando lento



"Parece que se tarda aproximadamente una hora por piso. "Tal vez", dijo el viajero Griffin Davis.

"Y hay que bajar al tercer piso, subir al segundo, salir y volver a entrar", añadió.

Brisa Hendricks contó que perdió su vuelo de Houston a Minneapolis el lunes tras esperar cuatro horas en el control de seguridad del aeropuerto. Regresó al aeropuerto el martes, con un vuelo reprogramado para esa misma noche.

"Llegamos muy temprano", dijo Hendricks.

"Y llevamos haciendo fila unas dos horas", contó.

Al igual que otros viajeros, Steven Roche intentaba calcular cuánto tiempo más tendría que esperar en la fila. Después de dos horas y media, no se vislumbraba el final.

"Parece que falta aproximadamente una hora", dijo Roche, que volaba de Houston a Las Vegas.

"Sí, es una locura", describió.

¿ICE agilizó las filas en Atlanta?

Ayer, los agentes de ICE fueron desplegados en al menos 14 aeropuertos del país por orden del presidente Donald Trump, con el fin de apoyar la falta de funcionarios del TSA que dejaron sus puestos de trabajo por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional que no le permite acceder a financiamiento para pagar ciertos salarios.

En Atlanta, donde está el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros de Estados Unidos, las filas sí se agilizaron, según reportes de CNN y publicaciones en X.

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Sin embargo, el presidente del sindicato AFGE Local 554, Aaron Barker, afirma que ese es un trabajo que ya realizan los empleados municipales, no los agentes federales de la TSA.

La cuenta de redes sociales "Respuesta Rápida" de la Casa Blanca publicó el martes un video que mostraba colas cortas en el aeropuerto de Atlanta, afirmando que la diferencia se debía al despliegue de agentes del ICE ordenado por Trump.

Barker declaró a los periodistas que las filas más cortas "no tienen nada que ver con la presencia del ICE allí", y señaló que los agentes del ICE en Atlanta no participaban en los controles y que los martes suelen haber filas más cortas porque no es un día de mucha afluencia de viajeros.

Los sindicatos de la TSA criticaron que el Gobierno de Trump haya enviado agentes de inmigración a algunos aeropuertos justo cuando los viajeros enfrentan largas esperas en los controles de seguridad.

Los trabajadores del TSA consideran injusto que los agentes del ICE reciban pagos mientras ellos no, y temen incluso por sus empleos debido al despliegue de ICE. Además, los sindicatos señalaron que los agentes de inmigración no tienen la capacitación ni el conocimiento de los aeropuertos necesarios para agilizar los controles, lo que no ayuda a reducir las demoras.