Incendio hoy en Houston: ¿Qué sabemos de la iglesia que se quema en Texas?

Esta tarde se registra un fuerte incendio en una igleisa ubicada cerca de la autopista norte.

La tarde de este lunes 12 de enero 2026, se registra un incendio en una iglesia de Houston, Texas, mu cerca de la autopista norte.

Los servicios de emergencia se han movilizado al lugar para sofocar el fuego.

Infomación en desarrollo...

