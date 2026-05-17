Miami Pastor de Miami Gardens regresa a la iglesia tras cumplir salir de la cárcel por fraude a un jubilado El pastor Eric Readon regresará este domingo 17 de mayo a su iglesia en Miami Gardens luego de cumplir una condena por fraude inmobiliario contra un jubilado.

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La comunidad de Miami Gardens se encuentra en el centro de la polémica luego de que el pastor Eric Readon, condenado por participar en un esquema de fraude inmobiliario contra un adulto mayor, regresará a la Iglesia Bautista Misionera New Beginnings tras salir de prisión.

Readon, de 50 años, recuperó su libertad esta semana después de cumplir cerca de un año de cárcel por el delito de robo a una persona mayor de 65 años. El caso causó gran impacto en el sur de Florida debido a la manera en que, según las autoridades, el líder religioso utilizó la confianza de un jubilado para apropiarse de una vivienda valorada en más de 267 mil dólares.

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De acuerdo con los fiscales de Miami-Dade, la víctima fue Edward Fuller, un trabajador postal retirado que veía al pastor como “un hombre de Dios”.

La investigación reveló que Readon convenció al jubilado de transferir parte de la escritura de su propiedad bajo la promesa de ayudarlo con un préstamo para remodelaciones. Posteriormente, el caso derivó en una compleja serie de movimientos financieros, hipotecas y transferencias de títulos de propiedad que terminaron perjudicando al propietario original.

El regreso del pastor fue anunciado por la propia iglesia mediante una publicación en redes sociales, donde promocionaron el servicio religioso dominical con el mensaje “Readon Regresa”. La noticia ha provocado reacciones divididas entre miembros de la comunidad religiosa y residentes del área, especialmente por el historial judicial del líder religioso.

Imagen Facebook: New Beginning Missionary Baptist Church

Las autoridades judiciales informaron que, además de la pena de cárcel, Readon deberá cumplir 15 años de libertad condicional y pagar una restitución de 180 mil dólares a la víctima.

Otro caso de fraude del pastor Readon

Este no es el único caso que enfrenta el pastor. Investigadores de Broward también lo acusaron de participar en otros fraudes relacionados con propiedades en Davie y Lauderdale Lakes. En uno de esos casos, la vivienda afectada estaba valorada en 1.7 millones de dólares.

De acuerdo con medios locales, como parte de un acuerdo judicial adicional, Readon recibió arresto domiciliario y más años de libertad supervisada, además de nuevas compensaciones económicas para las víctimas.