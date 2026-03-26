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ICE se lleva a bebé de 10 meses: este es el caso de inmigrante venezolana embarazada

La mujer, quien se encontraba embarazada, fue detenida en el lugar y su bebé quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; hasta ahora, se desconoce el paradero de ambas.

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Por:N+ Univision
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Video ICE no tenía autorización para detener personas en cortes de inmigración: DOJ

Un nuevo caso en Estados Unidos ha provocado reacciones de indignación, especialmente entre la comunidad latina, tras la detención de una mujer venezolana embarazada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con KUOW, la mujer embarazada -originaria de Venezuela- fue arrestada mientras trasladaba a su bebé de 10 meses al hospital, en un hecho que rápidamente generó atención pública por las condiciones en las que ocurrió.

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Así fue la detención

El arresto ocurrió el miércoles 18 de marzo de 2026, cerca del campus de la Universidad de Washington en Seattle. Autoridades confirmaron que la acción se realizó en cumplimiento de una orden judicial de carácter penal, no relacionada con temas migratorios.

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La mujer, originaria de Venezuela y en estado de gestación, fue detenida en el lugar, mientras que su bebé también quedó bajo custodia de ICE en ese momento, de acuerdo con testimonios de personas cercanas citados por KUOW.

Menor bajo custodia de ICE

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios agentes armados, con equipo táctico y fusiles, rodeando a la mujer, quien permanecía con las manos hacia atrás. La escena ha sido ampliamente cuestionada debido al uso de fuerza en un contexto donde la detenida se encontraba embarazada y acompañada de una menor.

La policía de Seattle confirmó que el operativo fue ejecutado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), sin que hasta ahora exista una postura oficial adicional por parte de la agencia.

Acusan a venezolana de otros delitos

La mujer llegó a Estados Unidos en 2023 con la intención de solicitar asilo y contaba con permiso de trabajo, aunque su estatus actual no ha sido precisado. Documentos de acusación señalan que presuntamente estaría vinculada a una organización criminal dedicada a la trata sexual, con operaciones entre Seattle y Nueva York.

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Investigadores federales alegan que su participación incluía la gestión de sitios web, coordinación de citas y cobro de pagos, dentro de un grupo que utilizaba amenazas y violencia para coaccionar a víctimas.

Incertidumbre por su paradero

Amigos de la mujer indicaron a KUOW que, tras el arresto, se desconocen tanto su paradero como el de la bebé, lo que incrementó la preocupación en su entorno cercano. El caso continúa bajo investigación de las autoridades estadounidenses.

“No sabemos nada de ella ni de la bebé. Llamamos al centro de detención. No sabemos nada. Estamos preocupados por la niña”, declaró al citado medio una amiga de la mujer venezolana detenida por ICE.

JICM

Video El Gobierno de México denuncia la muerte de 13 connacionales en centros de detención de ICE
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