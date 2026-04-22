Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ICE liberará a Deisy Rivera, la salvadoreña esposa de un sargento del Ejército detenida la semana pasada en una cita migratoria, según reportes La salvadoreña Deisy Rivera Ortega, detenida el pasado 14 de abril por ICE y en custodia en un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, será liberada, según informó su esposo, el sargento de primera clase del Ejército José Serrano a CBS.

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La salvadoreña Deisy Rivera Ortega, esposa del sargento de primera clase del Ejército José Serrano, y detenida por ICE desde el pasado 14 de abril, será liberada por las autoridades migratorias, según informó su esposo a la cadena CBS News.

Rivera ha estado bajo custodia en un en un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, y se espera que sea libearada en las próximas horas.

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Su esposo es un soldado en servicio activo que cumplió tres misiones en Afganistán.

Sobre la detención de su esposa, Serrano contó que agentes de inmigración la arrestaron a su esposa el pasado 14 de abril mientras asistían a una cita de con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus iniciales en inglés) como parte de su proceso para obtener la residencia permanente.

"Una persona abrió la puerta, nos escoltó por el pasillo y, al final del pasillo arrestaron a mi esposa", relató Serrano. "La arrestaron sin ninguna orden, sin una orden judicial... Se llevaron a mi esposa. No me dicen nada", declaró esta misma semana Serrano.

Rivera Ortega impugnó su detención ante un tribunal federal de distrito y solicitó una orden para bloquear su deportación a México --un país con el que no tiene ningún vínculo y que restringe la visita de miembros en activo de las fuerzas armadas estadounidenses.

El abogado Matthew James Kozik indicó que Rivera Ortega tenía un permiso de trabajo válido y que anteriormente se le concedió una suspensión de expulsión a El Salvador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) señaló en un correo electrónico que Rivera Ortega ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y que un juez emitió una orden final de deportación en diciembre de 2019.

"La autorización de trabajo no confiere ningún estatus legal para estar en el país. Rivera Ortega permanece bajo custodia del ICE a la espera de su expulsión", había afirmado la agencia.

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Rivera Ortega solicitó que su caso y el de su esposo fueran considerados bajo la política de "permiso de permanencia temporal en el país", el cual ofrecía anteriormente la posibilidad de una vía acelerada hacia la residencia permanente para cónyuges de miembros de las fuerzas armadas.

Pero el DHS eliminó en abril pasado una política de 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar inmediato como un "factor atenuante significativo" al momento de decidir si proceder o no con la aplicación de las leyes migratorias. La nueva política del gobierno establece que "el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos".