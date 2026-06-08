Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Fallece un inmigrante georgiano bajo custodia de ICE, sumando más de 50 detenidos muertos en la administración Trump Otro fallecimiento de un inmigrante detenido por ICE eleva a 52 el número de muertes de personas bajo custodia de las autoridades migratorias desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025.

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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que el pasado 4 de junio falleció el inmigrante georgiano Mamuka Artmeladze, de 43 años, mientras se encontraba bajo custodia de oficiales migratorios en el Centro Correccional Winn en Winnfield, Louisiana, con lo que suman más de 50 las muertes de extranjeros bajo control de las autoridades migratorias desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según ICE, "Artmeladze fue encontrado inconsciente a las 10:37 pm (local)". Acto seguido, personal del centro correccional declaró una emergencia médica e inició "medidas de salvamento".

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Tras eso, el inmigrante fue trasladado en ambulancia al Centro Médico de Winn Parish, donde el personal médico "continuó los esfuerzos de resucitación". Sin embargo, pese a los intentos, "aproximadamente a las 11:22 pm un médico presente declaró a Artmeladze muerto".

La causa oficial del fallecimiento aún no se ha determinado, quedando por realizar una autopsia. La muerte del inmigrante georgiano, que estuvo en el centro correcional cerca de cuatro meses, es la número 52 de algún detenido bajo custodia de ICE durante el segundo gobierno de Donald Trump, según los datos de la propia agencia disponibles en su página web.

Durante el año 2026 la cifra de inmigrantes muertos bajo custodia de las autoridades migratorias es de 19 personas, hasta la fecha.

Asimismo, la muerte de Artmeladze es la segunda ocurrida en menos de dos meses en el Centro Correccional Winn, que es administrado por la Oficina del Sheriff del Distrito de Winn y por LaSalle Corrections (un contratista de ICE). El centro alberga a más de 1,500 detenidos varones y, la mayoría de ellos, como Artmeladze, no tienen antecedentes penales.

ICE afirma que Artmeladze entró a Estados Unidos "de manera ilegal y sin pasar por los controles fronterizos en una fecha y hora desconocidas". La Patrulla Fronteriza lo detuvo el 25 de septiembre de 2022 y lo puso en libertad condicional con la orden de presentarse ante el ICE en un plazo de 60 días.

El 5 de febrero de 2026, la Unidad de Operaciones de Cumplimiento y Deportación de ICE en Nueva Orleans localizó a Artmeladze cerca de Fackler, Alabama, durante una operación dirigida a conductores de vehículos comerciales que representaban un riesgo para la seguridad pública. ICE lo detuvo después de que los funcionarios determinaran que no tenía estatus legal para permanecer en los Estados Unidos.

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Segunda muerte reciente en el Centro Winn de Lousiana

El otro fallecimiento en Winn fue Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien fue hallado inconsciente durante una revisión de seguridad ese día; el personal intentó reanimarlo y murió después de que lo trasladaran al mismo hospital al que llevaron a Artmeladze.

El forense determinó que Cabrera, originario de México y quien recientemente había vivido en Tennessee, murió por causas naturales debido a una enfermedad cardiovascular. Cabrera se despertó tosiendo y con sibilancias aproximadamente 2 horas y media antes de que lo encontraran inconsciente, pero dijo que estaba bien y volvió a dormirse, según el informe.

Un informe separado del ICE sobre la muerte de Cabrera indicó que los detenidos alertaron al personal de enfermería cercano que no respondía, y que lo encontraron “con caída facial del lado izquierdo” y la piel descolorida debido a un bajo nivel de oxígeno en la sangre. Cabrera recibió tratamiento por hipertensión arterial y otros problemas de salud durante sus meses de detención, señala el informe.

Las muertes se han reportado en medio de un creciente escrutinio sobre si los centros de detención de ICE están descuidando médicamente a los detenidos y obligándolos a vivir en condiciones inhumanas, acusaciones que el ICE refuta.

La agencia de control migratorio afirma que a las personas detenidas se les "brinda atención médica integral desde el momento de su llegada y durante toda su estancia. Todas las personas bajo custodia de ICE reciben exámenes médicos, dentales y de salud mental en las primeras 12 horas de su llegada a cada centro de detención; una evaluación de salud completa dentro de los 14 días de ingresar a la custodia de ICE o llegar a un centro; acceso a citas médicas; y atención de emergencia las 24 horas".

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Y señala ICE que "en ningún momento durante la detención se le niega la atención de emergencia a un extranjero detenido".

Fallas encontradas en centro de detención

No obstante, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional emitió la semana pasada un informe en el que señaló que una inspección sin previo aviso en Winn encontró violaciones de las normas que rigen la salud y seguridad ambiental, el servicio de alimentos, el uso de la fuerza, la atención médica y otros temas.

El informe describió agua filtrándose a través de rejillas de ventilación en la cocina, agujeros y aislamiento expuesto en el techo del edificio de admisión, y alimentos almacenados en congeladores por encima de las temperaturas requeridas.

El personal médico en Winn no mantuvo actualizados los documentos de tratamiento ni los registros de pruebas de laboratorio, lo que podría “afectar negativamente la atención médica y la seguridad de los detenidos”, advirtió el informe.

La inspección también encontró violaciones de las políticas sobre el uso de la fuerza, incluido un agente que sometió a un detenido a una llave de estrangulamiento prohibida y un segundo agente que enterró un bolígrafo en el pulgar de un detenido después de que éste se negara a retirar la mano de una puerta.

El informe indicó que el ICE estuvo de acuerdo con nueve recomendaciones para mejorar las condiciones en Winn, y que había implementado varias de ellas.

Durante el último año del gobierno del demócrata Joe Biden el número de detenidos de ICE que murieron fue de 11 personas.