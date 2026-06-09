Noticias Tom Homan advierte que planea enviar más agentes del ICE a Nueva York El zar fronterizo se negó a decir cuándo enviará a los agentes. Sin embargo, mencionó desacuerdos de larga data con los funcionarios de la ciudad y del estado sobre la cooperación con la aplicación de la ley federal de inmigración



Video Homan amenaza con enviar más agentes del ICE a Nueva York

En una entrevista del 8 de junio en "Fox & Friends", Tom Homan advirtió que planea enviar "más agentes de ICE (de los) que jamás hayas visto en la ciudad de Nueva York" después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmara a finales del mes pasado una legislación que establece protecciones contra las acciones de aplicación de la ley de ICE.

El zar de fronteras de la Casa Blanca advirtió que está desplegando más agentes de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York después de la última legislación integral del estado que limita las acciones de la agencia.

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Como parte de su presupuesto fiscal para el año 2027, Hochul aprobó leyes que, en parte, prohíben a los oficiales federales utilizar las instalaciones de las fuerzas del orden estatales y locales para acciones de inmigración civil.

Homan dijo que cuando él y Hochul se reunieron hace unos meses, discutieron permitir que los oficiales federales hicieran arrestos en las cárceles locales.

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"De todos modos, firmó la legislación." Así que le hice una promesa: verás más agentes de ICE de los que hayas visto en la ciudad de Nueva York. Y está llegando", dijo.

Homan también dijo que ha "revisado un plan operativo" para un aumento de ICE en Nueva York, pero no especificó cuándo tendría lugar.

"No te voy a decir exactamente cuándo va a suceder, pero está en camino". "Estoy cumpliendo mi promesa", dijo. Vamos a enviar más agentes de ICE a Nueva York porque ustedes eliminaron la eficiencia de las detenciones seguras en las cárceles del condado.

Hablando con los reporteros fuera de la Casa Blanca el 9 de junio, Homan se negó a decir cuándo la administración enviaría más agentes a Nueva York. Sin embargo, mencionó desacuerdos de larga data con los funcionarios de la ciudad y del estado sobre la cooperación con la aplicación de la ley federal de inmigración, incluyendo en administraciones anteriores de la alcaldía de Nueva York.

"Vamos a enviar recursos a Nueva York si es necesario", dijo Homan.

USA TODAY se ha puesto en contacto con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios.

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Kathy Hochul denuncia a Nueva York por aumento de ICE: 'Eso nunca sucederá'.

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El 8 de junio, Hochul dijo que Homan iba en una dirección diferente a la del presidente Donald Trump. Ella dijo que Trump le dijo a ella y a otros gobernadores que prometió no enviar agentes federales de inmigración a Nueva York a menos que ella lo pidiera.

"No estoy pidiendo ahora, eso nunca va a suceder", les dijo a los reporteros en un evento en la ciudad de Nueva York. "Porque vieron lo que pasó en Minneapolis." Vieron el caos y literalmente el asesinato de dos civiles inocentes que simplemente estaban ejerciendo su derecho a protestar. Saben lo que podría pasar. Ellos conocen las posibilidades. Quiero asegurarme de que mantengamos la ciudad segura.

Dijo que Trump, un neoyorquino de nacimiento, sabe que la ciudad es un motor económico del país. Un aumento en la aplicación de la ley de inmigración, dijo, sería "extremadamente disruptivo".

Cuando fue contactada por USA TODAY, la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se refirió a su publicación del 8 de junio en X sobre la represión de la inmigración por parte de la administración Trump.

"No permitiremos que ICE o cualquier otra persona siembre miedo en nuestras comunidades, especialmente en este momento. A medida que el mundo llega a nuestra ciudad, nos mantendremos orgullosamente junto a nuestros vecinos inmigrantes y rechazaremos estos ataques por lo que son: un intento de dividirnos", escribió.

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Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, una organización de defensa, dijo que Homan ha intentado intimidar a los neoyorquinos desde que Trump asumió el cargo.

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"Las recientes amenazas de Homan de enviar una ola de agentes de ICE a Nueva York son claramente un intento desesperado de ganar un punto de apoyo en una ciudad que no compra la basura alimentada por el odio que está vomitando", dijo Awawdeh en un comunicado. "Sabemos que enviar ICE solo causará caos, incitará la violencia, aterrorizará a las familias y desestabilizará nuestras comunidades.”

Los nuevos comentarios de Tom Homan son la última promesa de enviar agentes del ICE a Nueva York.

La promesa de Homan de enviar más agentes de ICE a Nueva York no es nueva. El mes pasado, mientras hablaba en una Expo de Seguridad Fronteriza en Arizona, hizo comentarios similares.

"¿Qué va a pasar con lugares como Nueva York y la gente que aprueba esta legislación ridícula para no trabajar con nosotros? "Vamos a inundar la zona", dijo. "Vas a ver más agentes de ICE de los que has visto antes." Así que, felicitaciones."

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Hochul respondió en ese momento: "Todo lo que le diré al Sr. Homan es que el propio Donald Trump dijo que no enviaría un aumento de agentes de ICE al estado de Nueva York a menos que yo lo pida." No estoy pidiendo."

A los comentarios de Hochul, Homan dijo: "Yo tampoco estoy pidiendo."

Homan y Hochul se reunieron en marzo, dijo la gobernadora en ese momento, para abordar las operaciones de ICE en Nueva York.