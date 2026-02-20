Ice ICE deporta a África a mujer que enfrenta amenazas de muerte en el Congo por supuesto político Una mujer originaria de laRepública Democrática del Congo fue deportada esta semana por agentes de ICE a pesar de que había solicitado asilo humanitario alegando amenazas de muerte en su país.

Video Acceso a abogados para detenidos por ICE se reduce: algunos abogados prefieren no tomar algunos casos

Un nuevo caso de deportación del Servicio de Migración y Control de Aduanas ( ICE) generó indignación nacional, tras la expulsión de una víctima que solicitaba asilo por razones humanitarias ya que en su tierra natal, en República Democrática del Congo, estaba amenazada de muerte.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que cuestionan el proceso seguido por las autoridades migratorias.

PUBLICIDAD

Mujer, víctima de amenazas de muerte

Según el medio The Indpendent, documentos judiciales y declaraciones de su equipo legal, la mujer afirmó haber vivido como rehén doméstica y temer por su vida debido a presuntas represalias de un político muy poderoso de la región.

En su solicitud de asilo, aseguró haber recibido amenazas directas y detalló que miembros de su familia también habían sufrido ataques.

La mujer ingresó a Estados Unidos en busca de protección internacional, amparándose en las leyes que permiten pedir asilo cuando existen riesgos fundados de persecución. Durante su proceso migratorio, permaneció bajo custodia mientras su caso era evaluado por un juez de inmigración.

No obstante, el pasado 15 de febrero, ICE ejecutò la orden de deportación tras determinar que la mujer no cumplía con los criterios legales para permanecer en el país.

Fue embarcada en un vuelo de deportación con destino a Senegal, Camerún , Chad, Ghana y Nigeria , sin que se le proporcionara más información, según la declaración jurada en poder de ese medio.

Defensores acusan que ICE no revisó bien el caso

Abogados de la defensa de la mujer señalaron que la evaluación del riesgo no consideró adecuadamente la situación de violencia persistente en su nación de origen. También argumentaron que la deportación se llevó a cabo antes de agotar todos los recursos legales pendientes, lo que, a su juicio, vulnera el derecho al debido proceso.

PUBLICIDAD

Organizaciones comunitarias han manifestado su preocupación por la seguridad de la mujer tras su retorno. Señalan que en ciertas regiones del Congo continúan registrándose conflictos armados, persecuciones políticas y debilidad institucional, factores que incrementan el peligro para quienes denuncian abusos.

Hasta el momento, las autoridades migratorias no han ofrecido detalles adicionales sobre el caso. Sin embargo, reiteraron que cada solicitud de asilo es analizada individualmente y conforme a la legislación vigente.

Medidas de ICE en procesos de deportación de solicitantes de asilo

ICE ha alegado que sus operativos de deportación se ejecutan en cumplimiento de órdenes emitidas por tribunales de inmigración y que no puede suspender una remoción sin una determinación judicial o administrativa que así lo ordene, incluso cuando el solicitante haya expresado temor de regresar a su país.

En casos de solicitantes de asilo, el procedimiento incluye entrevistas de “miedo creíble” realizadas por oficiales especializados. Si el solicitante no supera esa evaluación inicial o si un juez determina que no reúne los requisitos legales, la orden de deportación puede hacerse efectiva sin que ello implique una violación a sus derechos formales.

TLS