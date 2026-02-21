Lake Tahoe Recuperan los cuerpos de nueve esquiadores días después de una avalancha en California Un helicóptero Black Hawk realizó sobrevuelos en la zona montañosa de la Sierra Nevada de California donde una avalancha dejó ocho personas muertas y otra desaparecida.

Los equipos recuperaron los cuerpos de nueve esquiadores de travesía que murieron en una avalancha en California hace cuatro días, dijeron las autoridades el sábado.

Un equipo de búsqueda llegó a los cuerpos de ocho víctimas y encontró a otra que estaba desaparecida y se presume muerta desde la avalancha del martes en Castle Peak, cerca del lago Tahoe.

Los esfuerzos de recuperación se suspendieron durante varios días debido a las fuertes nevadas y la amenaza de más avalanchas.

Entre los fallecidos se encontraban seis amigas cercanas y esquiadoras experimentadas, junto con tres guías profesionales. Otros seis participantes del viaje sobrevivieron a la avalancha, la más mortífera en Estados Unidos desde 1981.

Un helicóptero Black Hawk voló el sábado a la región montañosa y nevada de la Sierra Nevada de California donde ocurrió una avalancha fatal esta semana , en medio de un esfuerzo en curso para hacer que el área sea lo suficientemente segura para que los equipos recuperen los cuerpos de las personas fallecidas.

Cuatro personas con uniformes marrones de carga abordaron el helicóptero en el aeropuerto de Truckee, California , poco antes de las 10 a. m. Los datos del radar de vuelo mostraron que el helicóptero sobrevoló Frog Lake, en la zona de Castle Peak, donde se encontraron los cuerpos de ocho personas el martes, durante poco menos de 90 minutos antes de regresar. Se presume que una persona que seguía desaparecida está muerta.

El clima brutal y la amenaza de más avalanchas han impedido que los equipos recuperen de manera segura los cuerpos de las ocho personas fallecidas y otra aún desaparecida en la avalancha del martes, que era aproximadamente del tamaño de un campo de futbol.

Restringen drones en la zona



Una restricción temporal de vuelo sobre el lugar de la avalancha, que prohíbe a los drones y a todas las demás aeronaves no autorizadas volar en la zona, se extendió hasta las 5 p. m. del domingo.

Las autoridades dijeron el viernes que estaban usando agua para romper la nieve en el área como trabajo de mitigación de avalanchas, una técnica que está diseñada para liberar intencionalmente la capa de nieve inestable para reducir el riesgo cuando ingresan los equipos de rescate.

Los esfuerzos de mitigación y búsqueda han incluido operaciones aéreas de la Patrulla de Carreteras de California, la búsqueda y rescate del Sheriff del Condado de Nevada, la búsqueda y rescate de Tahoe Nordic, la empresa de servicios públicos Pacific Gas & Electric, el centro de avalanchas de Sierra y otros.

El departamento del Sheriff del condado de Nevada dijo en un correo electrónico el sábado que "el esfuerzo de recuperación de las víctimas continúa", antes de una conferencia de prensa a la 1 pm.