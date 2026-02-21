Videos de Noticias La semana en video: El Proyecto 2025 que busca poner fin a las visas U y el testimonio de la madre de Juan Nicolás, el bebé de 2 meses enfermo que fue deportado por ICE Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

El Proyecto 2025 que busca poner fin a las visas U, y el testimonio de la madre de Juan Nicolás, el bebé de 2 meses enfermo que fue deportado por ICE son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

1. ¿Fin de las Visas U? El Proyecto 2025 busca eliminar protecciones para víctimas de abuso

El polémico Proyecto 2025 pone en la mira las Visas U y T, sugiriendo su eliminación bajo el argumento de que los inmigrantes "se victimizan" para obtener beneficios. Jorge Cancino advierte que estas recomendaciones ya parecen estar influyendo en las detenciones actuales de personas protegidas. Se insta a la comunidad a mantener un historial impecable y no mentir en solicitudes, mientras la administración actual es cuestionada por desatender mandatos del poder judicial.

2. "No tengo nada": Dice entre lágrimas la mamá de Juan Nicolás, bebé enfermo detenido en Dilley y deportado a México | Exclusiva

La madre de Juan Nicolás, el bebé de tan solo dos meses de edad que estuvo detenido y enfermo en el centro de detención de Dilley, Texas, narró en exclusiva a N+ Univision cómo vivieron la travesía desde la hospitalización de emergencia de su hijo, hasta la deportación y su posterior llegada a México.

La mujer, Mireya López, asegura que fue engañada, pues le dijeron que iba a salir para reunirse con su familia en Dallas.

3. De testigos a detenidos: Todo lo que sabe de detención de solicitantes protegidos por la Visa U

Hay denuncias sobre la detención por parte de los agentes de inmigración de solicitantes protegidos por la visa U, esto a pesar de contar con permisos de trabajo, licencias y seguro social válido. Una madre de familia contó a N+ Univision que su hijo vive una situación así y ahora enfrenta un proceso de deportación.

4. Imágenes exclusivas: Juan Nicolás, bebé detenido en Dilley y deportado con su mamá, recibe atención médica en México

Juan Nicolás, bebé de dos meses que estuvo detenido con su madre en Dilley, Texas, y que fue deportado luego de haber estado en el hospital, ya recibe atención médica en México. El DHS aseguró en redes sociales que Mireya López Sánchez, madre del menor, no quiso aceptar 2,600 dólares para autodeportarse; ella niega la oferta. La familia planea salir de México y llegar a Guatemala, según informó Lidia Terrazas en exclusiva de N+ Univision.

5. Hallan ADN clave en caso de desaparición de Nancy Guthrie en Arizona

Autoridades del Condado Pima, en Arizona, informaron que encontraron ADN como parte de la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie. Indicaron que la muestra no pertenece a ninguna de las personas que visitaban su casa, lo que amplió las líneas de investigación y generó nuevas interrogantes en el caso.

6. ¿Por qué se detiene a personas que cuentan con Visa U? Jorge Cancino habla del tema

Con la orden del gobierno de detener a solicitantes y beneficiarios de la Visa Uen Texas, Jorge Cancino, editor principal de inmigración de N+ Univision, explica que esto sucede debido a que la administración de Trump modificó las políticas de inmigración, al señalar que las personas que entraron al país sin admisión deben esperar la resolución de sus casos privadas de su libertad. No obstante, lo preocupante es que se autorizó a diversas autoridades a desestimar casos sin realizar un juicio.