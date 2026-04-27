Noticias Sospechoso de asesinar a universitarios en Florida preguntó a ChatGPT cómo deshacerse de los cuerpos Hisham Abugharbieh, de 26 años de edad, fue imputado por dos cargos de homicidio premeditado en primer grado con un arma a causa de las muertes de Bristy y Limon. El sujeto tiene programada una audiencia para el martes 28 de abril

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El sospechoso de matar a dos universitarios de Florida hizo consultas con la Inteligencia Artificial, ChatGPT, acerca de cómo deshacerse de un cuerpo, según un informe presentado por fiscales.

Hisham Abugharbieh, de 26 años de edad, fue imputado por dos cargos de homicidio premeditado en primer grado con un arma a causa de las muertes de Bristy y Limon. El sujeto tiene programada una audiencia para el martes 28 de abril y recibió la instrucción de permanecer detenido sin derecho a fianza.

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¿Qué le preguntó a ChatGPT?

El joven le preguntó a la Inteligencia Artificial si era posible cambiar el número de identificación VIN de su auto y también si era posible tener un arma en casa sin que el contara con el respectivo permiso. ChatGPT le respondió que sus preguntas sonaban realmente peligrosas.

También preguntó qué pasaría si un cuerpo era puesto en una bolsa de basura para después ser arrojado. Cabe destacar que estas consultas se dan días antes que los estudiantes desaparecieran.

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¿Qué ocurrió?

Limon y Bristy, de 27 años, eran estudiantes de doctorado por la Universidad del Sur de Florida y estaba en sus planes casarse, pero lamentablemente desaparecieron el pasado 16 de abril.

Limon fue visto por última vez en el complejo de apartamentos del campus, donde vivían Abugharbieh y Bristy en el edificio de ciencias.

El reporte de su desaparición se debió a que uno de sus amigos le habló a la policía, ya que no los lograba contactar, aunque les había hablado innumerables veces. Esto llevó a que las autoridades fueran al apartamento de Limón para interrogar a sus dos compañeros de cuarto. Algo que les llamó la atención fue que Abugharbieh tenía un dedo vendado y, al ser cuestionado sobre la desaparición del joven, él lo negó rotundamente.

Sin embargo, uno de sus compañeros informó que Abugharbieh había utilizado un carrito en la noche del 16 de abril para trasladar cajas de cartón desde su habitación hasta la basura.

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Los detectives buscaron en la basura y encontraron la cartera de Limón, su identificación de la universidad, tarjeta de crédito, anteojos y ropa ensangrentada. Ya con esas pruebas, volvieron al apartamento y notaron que la sangre iba desde la cocina al dormitorio de Abugharbieh, para después encontrar las credenciales de Bristy lo que señalaba que había estado antes de desaparecer.

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A través de los datos del celular de Abugharbieh se pudo dar con la ubicación del cuerpo de Limon, que estaba en una bolsa de basura en los alrededores del puente de Howard Frankland.

El viernes la policía local anunció que habían encontrado un cuerpo en la vía fluvial del puente, pero hasta el momento no se ha confirmado que sea el cuerpo de Bristy.

Abugharbieh fue puesto bajo custodia el viernes en la casa de su familia por cargos preliminares que incluyen trasladar ilegalmente un cadáver, no reportar una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegítima de la libertad y agresión.