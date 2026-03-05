estados unidos Horario de verano 2026: ¿En dónde no se debe cambiar la hora en Estados Unidos? El horario de verano no aplica en todos los lugares de Estados Unidos; te compartimos en dónde no se debe cambiar la hora

Video ¿Adelantar o atrasar el reloj? Horario de verano en EEUU inicia este domingo

Cada año, millones de personas en Estados Unidos ajustan sus relojes para adaptarse al horario de verano, un cambio que marca el inicio de días con más luz por la tarde, pero no aplica en todas las zonas, en N+ Univision te compartimos dónde no se modifica la hora.

En ese sentido, mientras la mayoría de los estadounidenses hará el cambio de hora, algunos lugares del país mantienen el mismo horario durante todo el año y no participan en el sistema conocido como Daylight Saving Time.

En 2026, el horario de verano comenzará el 8 de marzo a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes deberán adelantarse una hora.

Este periodo se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se retrasarán nuevamente para volver al horario estándar. Este sistema, conocido en inglés como Daylight Saving Time, permite tener más horas de luz durante la tarde y la noche.

Lugares de Estados Unidos donde no se cambia la hora

Aunque el horario de verano se aplica en la mayoría del territorio estadounidense, existen excepciones donde los relojes permanecen igual todo el año. Los lugares donde no se aplica el cambio de hora son:

Hawaii

American Samoa

Guam

U.S. Virgin Islands

Gran parte del estado de Arizona