estados unidos

Horario de verano 2026: ¿En dónde no se debe cambiar la hora en Estados Unidos?

El horario de verano no aplica en todos los lugares de Estados Unidos; te compartimos en dónde no se debe cambiar la hora

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Adelantar o atrasar el reloj? Horario de verano en EEUU inicia este domingo

Cada año, millones de personas en Estados Unidos ajustan sus relojes para adaptarse al horario de verano, un cambio que marca el inicio de días con más luz por la tarde, pero no aplica en todas las zonas, en N+ Univision te compartimos dónde no se modifica la hora.

En ese sentido, mientras la mayoría de los estadounidenses hará el cambio de hora, algunos lugares del país mantienen el mismo horario durante todo el año y no participan en el sistema conocido como Daylight Saving Time.

PUBLICIDAD

En 2026, el horario de verano comenzará el 8 de marzo a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes deberán adelantarse una hora.

Relacionado

¿Cuándo es Luna creciente en marzo de 2026? Este día puedes verla en el cielo de Estados Unidos
2 mins

¿Cuándo es Luna creciente en marzo de 2026? Este día puedes verla en el cielo de Estados Unidos

Estados Unidos
Trump dice que debe participar en selección del nuevo líder de Irán: ¿Qué opina del hijo de Ali Jamenei?
2 mins

Trump dice que debe participar en selección del nuevo líder de Irán: ¿Qué opina del hijo de Ali Jamenei?

Estados Unidos
En menos de una semana, dos inmigrantes mueren bajo custodia de ICE: uno era mexicano
4 mins

En menos de una semana, dos inmigrantes mueren bajo custodia de ICE: uno era mexicano

Estados Unidos
Temblor hoy en Louisiana: ¿De cuánto fue la magnitud del sismo este jueves 5 de marzo 2026?
1 mins

Temblor hoy en Louisiana: ¿De cuánto fue la magnitud del sismo este jueves 5 de marzo 2026?

Estados Unidos
¿Qué necesito para aplicar a seguro de desempleo 2026? Estos son los requisitos en EEUU
3 mins

¿Qué necesito para aplicar a seguro de desempleo 2026? Estos son los requisitos en EEUU

Estados Unidos
Atacan base de Estados Unidos: El ejército de Irán informa de ofensiva con drones
1 mins

Atacan base de Estados Unidos: El ejército de Irán informa de ofensiva con drones

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos: En estos lugares hay alerta de inundaciones mañana viernes
3 mins

Clima en Estados Unidos: En estos lugares hay alerta de inundaciones mañana viernes

Estados Unidos
¿Rusia entra a guerra en Irán? El Kremlin habla sobre posible rol en el conflicto en Medio Oriente
2 mins

¿Rusia entra a guerra en Irán? El Kremlin habla sobre posible rol en el conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos
Resultados de la lotería Powerball de hoy, 4 de marzo de 2026, con un premio mayor de $20 millones
2 mins

Resultados de la lotería Powerball de hoy, 4 de marzo de 2026, con un premio mayor de $20 millones

Estados Unidos
Pelea en torneo femenino Sun Belt provoca expulsiones y deja a árbitra lesionada
1 mins

Pelea en torneo femenino Sun Belt provoca expulsiones y deja a árbitra lesionada

Estados Unidos

Este periodo se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se retrasarán nuevamente para volver al horario estándar. Este sistema, conocido en inglés como Daylight Saving Time, permite tener más horas de luz durante la tarde y la noche.

Lugares de Estados Unidos donde no se cambia la hora

Aunque el horario de verano se aplica en la mayoría del territorio estadounidense, existen excepciones donde los relojes permanecen igual todo el año. Los lugares donde no se aplica el cambio de hora son:

  • Hawaii
  • American Samoa
  • Guam
  • U.S. Virgin Islands
  • Gran parte del estado de Arizona

En el caso de Arizona existe una excepción: la Navajo Nation sí adopta el horario de verano debido a su ubicación en varios estados del suroeste.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX