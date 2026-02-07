Estados Unidos de América

Horario de verano en EEUU 2026 ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

Aquí te contamos en qué estados de EEUU aplica el Daylight Saving Time y por qué hay horario de verano

Por:N+ Univision
El cambio de horario en Estados Unidos claramente afecta al ritmo que tienen las personas en cuestión de sus actividades y cómo se desarrollan en las mismas.

Es porque aquí en N + Univision te contamos en qué estados se usa el Daylight Saving Time, al igual que cuándo comienza y si se aumenta una hora o se atrasa.

¿Por qué hay cambio de horario?

El horario de verano se utiliza con el único fin de aprovechar la luz solar y ahorrar energía eléctrica, ya que durante los 8 meses tanto Estados Unidos como otros países siguen en horario de verano y en los 4 meses que quedan vuelven.

Realmente, este sistema no tiene tanto tiempo como la mayoría de personas podría pensar, ya que empezó en el año 2007 en Estados Unidos.

¿Cuándo cambia el horario en los Estados Unidos?

El cambio de horario se dará el domingo 8 de marzo del 2026 a las 2:00 am y con esto todos los relojes se tendrán que adelantar una hora para que marquen las 3:00 am.

El cambio de horario dura 8 meses, por lo cual el 1 de noviembre del presente año todos los relojes se tendrán que atrasar una hora.

Video Horario de verano: ¿Cuándo es el cambio de hora?

¿En qué estados no se cambia la hora?

Realmente se aplica en la mayoría de los estados de EEUU, sin embargo, los que llegan a ser la excepción son Hawái y Arizona, en donde todo el año se mantienen con la misma hora.

Sin embargo, en el caso de Arizona, la mayor parte de la misma no toma el horario de verano.

Por otro lado, los territorios que son parte de Estados Unidos, como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes, tampoco utilizan este cambio.


